ANKESOB Başkanı Yiğiner, Çubuk'ta iş yeri açılışına katıldı - Son Dakika

Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, Çubuk ilçesinde yeni hizmete sunulan kahve ve şekerleme satışı yapılan iş yerinin açılışını gerçekleştirdi.

Yavuz Selim Mahallesi Atatürk Caddesi'nde işletmeciliğini Harun Yazıcı ve Burak Öztürk'ün yapacağı işletmenin açılışına ANKESOB Başkanı Yiğiner'in yanı sıra Çubuk Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Baki Demirbaş, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Kuşçu, MHP İlçe Başkanı İhsan Mutlu, İYİ Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Özdemir ve davetliler katıldı.

Yapılan duaların ardından iş yerinin açılış kurdelesini Kaymakam Keleş, Belediye Başkanı Demirbaş ve Yiğiner birlikte kesti.

Açılışın ardından konuşan Yiğiner, salgın döneminde cesaret göstererek bir iş yeri açmanın çok önemli olduğunu söyledi.

Yeni işyerlerinin açılmasının kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Yiğiner, "Harun kardeşimiz ve ortağı bir heyecanla yeni iş yeri açtılar. Bizlerde burada bulunmaktan son derece memnunuz. Özelliklede bu iş yerinin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum. Hadiste de belirtildiği gibi halis niyetle kurulan ortaklıkların bir ortağı da Allah'tır." diye konuştu.

Kaymakam Keleşi ise "Açılışını yaptığımız bu iş yerinin kardeşlerimize ailesine ve Çubuk halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor bol kazançlar diliyorum." ifadesini kullandı.

Başkan Demirbaş da ilçede yeni iş yerlerinin açılmasının önemli olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.