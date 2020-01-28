Anne karnındaki ikiz bebeklerinin ölümüyle ilgili müfettiş inceleme yaptı - Son Dakika

BOLU'da, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'nde anne karnında 2 bebeğin ihmal sonucu öldüğü iddialarının ardından Sağlık Bakanlığı, hastaneye müfettiş gönderdi. Müfettişin olayla ilgili çok yönlü soruşturmayı titizlikle yürüttüğü öğrenildi.

? Bolu'da 8 ay önce evlenen Güler Kılıç ve Mehmet Resul Kılıç çifti, 5 ay önce anne-baba olacaklarını öğrendi. Çift büyük umutlarla ikiz bebeklerini beklerken, 4 gün önce anne Güler Kılıç'ın ağrıları tuttu. Kılıç çifti, İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'ne gitti. Genç kadına, muayenenin ardından böbrek taşı döküyor olabileceği gerekçesiyle serum takıldıktan sonra üroloji servisine gitmesi söylendi. Güler Kılıç, hafta sonu olması nedeniyle üroloji servisine gidemedi. Genç anne adayı, önceki gün de yaşadığı ağrılar nedeniyle 2 kez daha aynı hastaneye gitti. Doktor tarafından muayene edilen Kılıç, aynı teşhisle yeniden evine gönderildi. Ağrılar içinde evine giden genç kadında kanama başladı. Mehmet Resul Kılıç eşini önceki akşam yeniden aynı hastaneye götürdü. Genç çifte 4'üncü kez hastaneye gittiklerinde anne karnındaki 5 aylık ikiz bebeklerinin hayatını kaybettiği söylendi.

SAVCILIK VE SAĞLIK BAKANLIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Kılıç çifti, hastaneden ve doktordan şikayetçi oldu. Bebekler otopsi işlemleri için İstanbul 'a götürüldü. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Sağlık Bakanlığı da konuyla ilgili haberlerin ardından dün soruşturma başlattığını duyurdu.

MÜFETTİŞ GÖNDERİLDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün İzzet Baysal Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ünitesi'ne müfettiş gönderildi. Bebeklerin ölümünde ihmali olduğu iddia edilen sağlık çalışanlarının ve ailenin ifadeleri alındı. Müfettişin olayla ilgili çok yönlü soruşturmasının sürdüğü bildirildi.