Anne ve Bebeği Karlı Dağlar Aşılarak Hastaneye Ulaştırıldı

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Anne Sütü, Bebek Saçı ve Kandan Takılar Üretip Bin 500 TL'ye Satıyor

Bebeğinin Ölümüne Neden Olan Anne, Kendini "Hayvanseverim" Diye Savundu