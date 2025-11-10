Elazığ- Malatya kara yolunda Gülbahar B.'nin kontrolünü kaybettiği otomobilin, refüje çıkıp ağaca ve elektrik direğine çarptığı kazada yaralanan 6 kişi, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.Tedaviye alınan yaralılardan Songül Tütünen (41) ve oğlu 6 aylık Muaz kurtarılamadı. Anne ve bebeğinin cenazeleri, otopsi için hastanenin morguna götürüldü. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Öte yandan sürücü Gülbahar B. ve arkadaşının doktora eğitimi için Malatya'ya gidecekleri, hayatını kaybeden Songül Tütünen'in sürücünün halası olduğu ve çocuklarını tedavi için Malatya'daki hastaneye götürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da trafik kazasında anne ve bebeği hayatını kaybetti - Son Dakika
