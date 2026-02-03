Anne ve Çocuklarından Boksta Başarı Hikayesi

Elazığ'da görev yapan 47 yaşındaki hemşire Aslı Karakaş çocuklarıyla birlikte başladığı boks kursunda ön yargılarını yıkarak hem sağlığına kavuştu hem de çocuklarına rakip oldu.

Elazığ'da görev yapan 47 yaşındaki hemşire Aslı Karakaş, çocuklarını kaydettirdiği boks kursunda kendisi de eğitim almaya başladı. Mesleki yoğunluğunun yanı sıra sağlık sorunlarını aşmak ve çocuklarıyla ortak vakit geçirmek amacıyla spora başlayan Karakaş, oğullarıyla birlikte antrenman programına devam ediyor. Kickboks dünya ve Avrupa şampiyonu antrenör Hamza Kendircioğlu koordinesinde yürütülen çalışmalarda Karakaş, çocuklarıyla birlikte teknik ve kondisyon idmanları gerçekleştiriyor.

"Ben yılmadıkça çocuklarımın da yılmadığını gördüm"

Boks sporunun hayatına kattığı fiziksel ve ruhsal kazanımları anlatan Anne Aslı Karakaş, "Çocuklarımla birlikte boksa başladım. Aslında bu süreç ilk olarak çocuklarımla başladı. Onların hem zihinsel hem de bedensel olarak güçlü, disiplinli ve özgüvenli bireyler olmalarını istediğim için bu kursa başlamalarını teşvik ettim. Kursa geldikten sonra Hamza hocayla konuştum ve bu konuda fikirlerini aldım. Ardından ben de başlamaya karar verdim. Çocuklarımla birlikte vakit geçirmenin güzel olacağını düşündüm. Çalışıyor olmanın getirdiği yoğunluk içinde, bu sayede onlarla daha fazla zaman geçirebiliyordum. Bu bizim için bir bahane oldu, çocuklarla ortak bir alanımız oluştu ve birlikte vakit geçirmeye başladık. Aynı zamanda sağlık açısından da bana çok iyi geldi. Boyun fıtığım vardı ve boynumda ağrılar yaşıyordum. Devam ettikçe bu ağrıların geçtiğini fark ettim. Yani hem fiziksel hem de ruhsal olarak çocuklarımla birlikte bana iyi geldiğini gördüm ve bu yüzden devam ediyorum. Başlangıçta kimseyle paylaşmadım çünkü kendi kararımı kendim vermek istedim. Sınırlarımı aşmak istedim; kendime sınır koymamaya karar verdim ve kimsenin bu sınırları benim yerime çizmesine izin vermedim. Azimle devam ettim, umarım başarabilirim. Boks dışarıdan sert bir spor olarak görülebilir ama inanın, bu süreçte kendi sınırlarımı aştım ve önyargılarımı yendim. Biz burada sadece yumruk atmıyoruz; önyargılarımızı ve korkularımızı yeniyoruz. Bu spor hem ruhumuza hem de bedenimize iyi geliyor. Bütün annelere tavsiye ederim. İnsan bir şeyi başardıkça duruşu değişiyor. Ben yılmadıkça çocuklarımın da yılmadığını gördüm. Bu yüzden bütün annelere cesur olmalarını tavsiye ediyorum. Muhammed Ali'nin dediği gibi, imkansız, büyük hayaller kurmaktan çekinen insanların uydurduğu bir kelimedir" dedi.

"Boksun derslerime olumlu katkıları olduğunu fark ettim"

Sporun eğitim hayatındaki stresini azalttığını belirten 18 yaşındaki oğlu Serhat Efe Karakaş," Üniversite sınavına hazırlanıyorum. Bu yıl Hamza Hoca'yla birlikte burada boksa başladım. Hem kardeşimle hem de annemle zaman zaman rakip, zaman zaman ise partner olmak spora olan ilgimi daha da artırıyor. Spora başlarken derslerime olumsuz etki edeceğini düşünüyordum ancak tam tersi oldu. Boksun derslerime olumlu katkıları olduğunu fark ettim" şeklinde konuştu.

"Azimleri beni gerçekten şaşırtıyor"

Ailesiyle ortak bir hobi edinmenin mutluluğunu yaşayan 13 yaşındaki Kaan Karakaş, " Birlikte güzel vakit geçiriyoruz. Onların bu sporu yapması beni motive ediyor. Birlikte zaman geçiriyoruz ve evde konuşacak konularımız oluyor. Azimleri beni gerçekten şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

"Son derece azimli ve hızlı"

Ailenin disiplinli çalışması ve gelişimine dikkat çeken Kickboks Dünya Şampiyonu Antrenör Hamza Kendircioğlu," Aslı Hanım önce oğullarını getirerek onlar için müracaatta bulundu. Bu süreçte kendisi de boks sporu hakkında bilgi aldı. Ardından denemeye karar verdi ve başladıktan sonra pişman olmadan, son derece azimli ve hızlı bir şekilde antrenmanlarını sürdürdü. Aynı zamanda oğullarıyla birlikte spor yapmanın verdiği zevki ve mutluluğu da yaşadı. Oğulları da bu süreçten aynı şekilde keyif aldı. Burada zaman zaman birbirlerine rakip, zaman zaman ise partner oldular. Biz de elimizden geldiğince bu sporu onlara sevdirerek, faydalı ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamaya çalıştık" diye konuştu. - ELAZIĞ