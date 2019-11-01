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Anneler çocuklarını yeniden hayata bağladı

7 saat önce

İstanbul'da 3 anne, kronik böbrek yetmezliği hastası çocuklarına hayat verdi.

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İstanbul'da 3 anne, kronik böbrek yetmezliği hastası çocuklarına hayat verdi.

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bir haftada 3 anneden çocuklarına böbrek nakli yapıldı.

Gebze'de yaşayan kronik böbrek hastası 28 yaşındaki evli bir çocuk babası Özay Özkaya'ya annesi 56 yaşındaki Gülay Özkaya'dan nakil yapıldı.

Evli ve iki çocuk babası 39 yaşındaki Ertan Boztepe ise, 60 yaşındaki annesi Yadigar Boztepe böbreğini verdi. Annesinin böbreğiyle ayağa kalkan Boztepe, "Annem bir an bile tereddüt etmedi. Ona ve doktorlarımıza çok teşekkür ederim. Sayelerinde aileme, çocuklarıma kavuştum." ifadelerini kullandı.

Diyalize girmek zorunda olan ve 3 yıllık evli olan 29 yaşındaki Ramazan Arslan da annesi Bahar Arslan'dan nakledilen böbrekle hayata tutundu.

Genel Cerrahi Uzmanı ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan ve ekibinin gerçekleştirdiği başarılı nakiller sonucu anneler ve çocukları aynı gün taburcu edildi.

İstanbul, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:40 Kaynak: AA
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