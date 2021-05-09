Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti - Son Dakika

Bu görüntü Anneler Günü'nde çekildi! Talihsiz kadın eşi ve oğlundan dayak yedi, "imdat" çığlıkları mahalleyi inletti

Esenyurt'ta Anneler Günü'nde bir kadının evinin balkonunda kocası ve oğlu tarafından darbedildiği anlar kameralara yansıdı. "İmdat" çığlıkları mahalleyi inletirken kadın, komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekiplere şikayetçi olmadığını söyledi.

Anneler Günü'nde dehşete düşüren olay Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. Yosma A. isimli kadın, evinin balkonunda oğlu Tolga A. ve eşi Ekrem A. tarafından yumrukla darbedildi. O anları gören bir vatandaş, cep telefonuyla görüntüleyerek polise de ihbarda bulundu. ŞİKAYETÇİ OLMADI İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kadın ile görüştü. Anneler Günü'nde dayak yiyen kadın şikayetçi olmadığını belirterek, "30 yıllık eşim özel bir sebeple kavga ettik" dediği öğrenildi. "İMDAT" SESLERİ DUYULUYOR Darp anına ilişkin görüntülerde kadının balkon demirlerine tutunarak "imdat" diyerek yardım istediği görülüyor. Görüntülerin devamında ise kadının kendini döven şahıslara 'elini çek' diyerek bağırması da yer alıyor.

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