Son Dakika Haberleri: Annenin Paniği Üç Kişi Yaraladı

Annenin Paniği Üç Kişi Yaraladı

25 dakika önce

Tavadaki yağın alev almasıyla panik yapan anne, tutuşan yağı dökmek isterken hem kendi hem de iki çocuğunun yanarak yaralanmasına neden oldu.

Annenin Paniği Üç Kişi Yaraladı, System.String[]
Tavadaki yağın alev almasıyla panik yapan anne, tutuşan yağı dökmek isterken hem kendi hem de iki çocuğunun yanarak yaralanmasına neden oldu.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ev kazasında Nurcan Karadaş'ın (50) ocakta unuttuğu tava, içindeki yağın tutuşmasıyla alevler içinde kaldı. Mutfağa girdiğinde tavanın yandığını gören Karadaş, yaşadığı panikle çığlık atıp yanmakta olan tavayı eline alıp içerisindeki tutuşan yağı bahçeye dökmek istedi. Olay sırasında uyuyan Selim Karadaş (24) ve kardeşi Büşra Karadaş (15) annelerinin çığlıklarını duyarak mutfağa koştu. Nurcan Karadaş yaşadığı paniğin etkisiyle yanmakta olan yağı yanlışlıkla oğlu Selim ve kızı Büşra'nın üzerine döktü. Olayla Selim'in üzerindeki eşofmanları tutuştu. Ayaklarından ağır şekilde yaralandı. Anne ve kızının da elbiseleri tutuştu. Onlar ise ayaklarından hafif şekilde yaralandılar. Koyulhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan Selim Karadaş, Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Tavayı annesinin elinden almaya çalıştı

Sivas Numune Hastanesinde tedavisi süren Selim Karadaş, yanan tavayı annesinin elinden almak isterken yanan yağın üzerine döküldüğünü söyledi. Karadaş, "Sabah saatlerinde annemin bağırtısına uyandım. Annemin bağırtısına uyanınca direk yataktan kalktım ve mutfağa koştum. Mutfağa geldiğimde ise mutfağın tutuştuğunu ve duman altı olduğunu gördüm. Annemin elinde de alev almış tava olduğunu gördüm. Ben mutfağa girdim ve annemin elinden tavayı almaya çalıştım. Bu sırada ise annemin eli de tutuşmaya başladı. Annem ise tavanın tutuşmasıyla birlikte telaşlanarak birden kızgın yağı yanlışlıkla benim bacaklarımın üzerine döktü. Dökmesinin ardından ise 2 bacağım ve elim yandı. Üstüme yağın dökülmesi ile birlikte eşofmanım tutuşmaya başladı. Ardından saçlarım da tutuşmaya başladı. Birden alev aldım. Kendimi duvarlara sürtünerek ve ellerimle kendi çabamla kendimi söndürmeye çalıştım. Kardeşim de benim yanımdaydı. Annem tencereyi atarken onun da diz kapağına sıçradı ve o da yanma tehlikesi geçirdi. Annemin de sağ bacağı yandı. Şuan çok iyiyim ve hastanede 10 gün yatacağım" dedi.

Panik neden oldu

Nurcan Karadaş yaşadığı korkunç olayı şu şekilde anlattı:

"Yemek yapıyordum, yağı ocakta unutmuşum. Yağ bir anda parladı, yağ parlayınca ben bağırdım ve çocuğum yataktan fırlayarak yanıma geldi. Çocuğumlae karşılaştık. Bu sırada elimdeki tavadaki kızmış yağ çocuğumun üstüne döküldü. Benim başıma geldi, düşmanımın başına gelmesin. Evet panik yaptığımdan oldu. Ben yağ tenceresini elime aldım, kapıya atacaktım. Atayım derken çocukla çarpıştık ve çocuğumun ayaklarına döküldü. Kızım yandı, ben yandım. Tava alev alınca tencereyi almamam gerekiyormuş, ben alıp kapıya atmak istemiştim. Fakat çocuğumun üzerine geldi. Ben panik yaptım, başkaları panik yapmasın. Panik iyi bir şey değil" dedi. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 10:52 Kaynak: İHA

Sivas, Anne, Güncel
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