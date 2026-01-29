Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı - Son Dakika
Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı

Annesi yoğurt yaptı sandı, örtüyü açınca unutamayacağı bir an yaşadı
29.01.2026 21:43  Güncelleme: 21:46
Bir sosyal medya kullanıcısı kardeşine oyun konsolu hediye ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Hediyeyi alan kardeş, ''Annem yoğurt yaptı sandım.'' diyerek bu unutulmaz jest karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, kardeşine unutamayacağı bir sürpriz yaşattı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan abla, kardeşine oyun konsolu hediye ettiği duygusal anları X hesabından paylaştı. Paylaşılan videoda, hediyeyi açan kardeşin yaşadığı şaşkınlık ve mutluluk izleyenleri gülümsetti.

''ANNEM YOĞURT YAPTI SANDIM''

Konsol kutusunu açan kardeş, inanamayan bir ifadeyle ''Annem yoğurt yaptı sandım'' diyerek tepki verdi. Kutuyu açtığında oyun konsolunu gören kardeşin sevinci kameralara yansıdı. Bu anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı ve binlerce beğeni ile paylaşım aldı.

''ÇOK PAHALI ABLA''

Ablanın daha önceden yaptığı paylaşımlarda, kardeşini mağazaya ''Oyun konsolu bakalım'' bahanesiyle götürdüğü, kardeşinin ise ''Çok pahalı, boş ver abla'' diyerek fedakârlık yaptığını anlattığı görülmüştü. Teslim edilen konsolun açılış anı ise bu beklenmedik jestin en güzel özeti oldu.

