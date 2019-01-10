Son Dakika Haberleri: Annesinden Bıçak Tehdidiyle Para İsteyen Sanığa Hapis Cezası

Annesinden Bıçak Tehdidiyle Para İsteyen Sanığa Hapis Cezası

41 dakika önce

Kastamonu'da annesinden bıçak zoruyla para isteyen sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Annesinden Bıçak Tehdidiyle Para İsteyen Sanığa Hapis Cezası, System.String[]
Kastamonu'da annesinden bıçak zoruyla para isteyen sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "hakaret, konutta veya eklentilerinde yağma, silahla tehdit" suçlarından tutuksuz yargılanan sanık Ümit Ç. (27) gelmedi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığı, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Ümit Ç. önceki yıl annesi F.Ç'yi bıçakla tehdit ederek para istemiş, şikayetçi olan anne mahkeme aşamasında şikayetinden vazgeçmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:22 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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