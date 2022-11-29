Antalya'da yürek yakan kaza! Annesine doğum günü sürprizi yapmak isterken hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Konyaaltı ilçesi Batı Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Ahmet Uysal'ın (20) kullandığı motosiklet devriye görevi yapan plakalı polis otosu ile çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü için 112 Acil Çağrı merkezine bilgi verilerek yardım istendi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cenaze olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANNESİNE SÜRPRİZ İÇİN PASTA ALMAYA GİDİYORMUŞ

Yapılan araştırmada gencin annesi Şerife Uysal'ın dün doğum günü olduğu ve kazanın gencin annesine doğum gününde sürpriz yapmak için pasta almaya giderken meydana geldiği öğrenildi. Antalya limanında bir gemide çalıştığı öğrenilen Uysal'ın arkadaş çevresi tarafından da çok sevildiği ifade edildi.