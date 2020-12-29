ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, 45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDU - Son Dakika

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, 45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDU

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, 45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDUŞizofreni hastası, pompalı tüfekle annesini rehin aldı (2)İslahiye'de tartıştığı annesini tüfekle vurduktan sonra kendisini eve kilitleyen ve polis ekiplerinin 45 dakika süren çabasının ardından ikna edilen Uğur Dönmez, gözaltına alındı.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, 45 DAKİKA SONRA TESLİM OLDU Şizofreni hastası, pompalı tüfekle annesini rehin aldı (2) İslahiye'de tartıştığı annesini tüfekle vurduktan sonra kendisini eve kilitleyen ve polis ekiplerinin 45 dakika süren çabasının ardından ikna edilen Uğur Dönmez, gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise tüfekle başına ateş edilen Vesile Dönmez'in hayatını kaybettiği belirlendi. GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR GAZİANTEP ==================



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