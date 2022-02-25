Annesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Annesini öldüren zanlı tutuklandı

25.02.2022 16:33
Annesini öldüren zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu parası istediği ailesiyle tartıştıktan sonra annesini öldürüp babasını ağır yaralayan madde bağımlısı şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu parası istediği ailesiyle tartıştıktan sonra annesini öldürüp babasını ağır yaralayan madde bağımlısı şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Akpiyar Mahallesinde yaşandı. Daha önce de annesini bıçaklayarak yaralayan madde bağımlısı İbrahim Halil Badıllı, uyuşturucu parası istediği ailesiyle tartıştıktan sonra annesi Hanife (76) ile babası Emin Badıllı'ya (81) silahla ateş açtı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken baba ise kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Olay yerine giden polis tarafından saklandığı bodrumda yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

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Son dakika haber | Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tutuklandı Son dakika haber | Uyuşturucu parası vermeyen annesini öldürüp, babasını yaralayan şüpheli tutuklandı KENDİSİNE UYUŞTURUCU PARASI VERMEYEN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASIN YARALADI KENDİSİNE UYUŞTURUCU PARASI VERMEYEN ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BABASIN YARALADI

Uyuşturucu, Karaköprü, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Annesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Annesini öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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