Annesini ve 2 kardeşini öldürüp mesaj attı sonra intihar etti: Gelin cenazeyi alın

Uyuyan kaplana saldıran köpek bedelini çok ağır ödedi! Her şey saniyeler içinde olup bitti

Annesini ve iki kardeşini öldürüp intihar eden gençten geriye tek cümlelik mesaj kaldı

Dün Esenyurt Pınar Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında ailesiyle tartışan Ömer Orak, annesi Nurten Orak, 9 ay önce evlenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak'ı silahla öldürdü.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Ailesini katlettikten sonra kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu katliam sonrası, yakınları cenazeleri teslim almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi.

BABASI DA 5 YIL ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi. Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı için olay anında evde olmayan Ersin Orak olduğu belirtildi.

KUZENİNE "BUNLARI ÖLDÜRDÜM, GELİN CENAZEYİ ALIN" DİYE MESAJ ATMIŞ

Nurten Orak'ın ağabeyi İsa Kuş, yeğeninin hiç dışarı çıkmadığını, tüm vaktini internet oyunlarıyla geçirdiğini anlattı. Kuş "23 yaşındaydı. 7-8 aylık yeni gelindi kız kardeşi. Onu da öldürmüş. O da bir arka sokakta yaşıyor, annesini görmeye gelmiş. Cinnet mi geçirdi bilmiyorum. Artık silahı nereden bulduysa gelmiş, hepsini öldürmüş. Psikolojik sorunun olmadan nasıl annesini öldürsün. Annene değil, hayvana bile kurşun sıkamazsın. Amcasının oğluna mesaj göndermiş, 'Ben bunları öldürdüm gelin cenazeyi alın' demiş. Sonra kendine sıkmış. Hastanedeydi, sonra o da öldü. Biz mektup bıraktığına dair bir şey görmedik, mesaj göndermiş" diye konuştu.

"ÖNCE ANNESİNİ SONRA KARDEŞİNİ VURUYOR"

Akrabaları Bedrettin Akdeniz ise, "Amcasının oğluna mesaj atıyor. Ben ailemi öldüreceğim, haberiniz olsun diyor. Önce annesini, diğer kardeşini vuruyor. Kız kardeşi de pazardan gelip annemi göreyim diyor. İçeri girince kız kardeşini de vuruyor. Bir mermi de kendi kafasına sıkıyor. 2 saat sonra o da vefat etti. 4 cenazemiz var" dedi. Cenazelerin Arnavutköy Taşoluk mezarlığına defnedileceği öğrenildi.