Annesini yormuyor
05.01.2021 08:28
Çift, köpeklerini göstererek "Sokağa çıkma yasağı var ama bu güzelliklerin de ihtiyaçları var, o yüzden dışarıdayız" dedi.
Çift, köpeklerini göstererek "Sokağa çıkma yasağı var ama bu güzelliklerin de ihtiyaçları var, o yüzden dışarıdayız" dedi. Doğum için gün sayan Özge Özder, hamilelik süreciyle ilgili sorulara "Çok uysal bir çocuk olacak belli. Sağ olsun annesini yormuyor" yanıtını verdi.
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