Çift, köpeklerini göstererek "Sokağa çıkma yasağı var ama bu güzelliklerin de ihtiyaçları var, o yüzden dışarıdayız" dedi. Doğum için gün sayan Özge Özder, hamilelik süreciyle ilgili sorulara "Çok uysal bir çocuk olacak belli. Sağ olsun annesini yormuyor" yanıtını verdi.