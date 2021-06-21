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Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti - Son Dakika

Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti

21.06.2021 13:28

Annesini ziyaret etmek adına Büyükada'ya giden 37 yaşındaki güzel oyuncu Bade İşçil, gördüğü çöp manzaraları karşısında büyük hayal kırıklığı yaşadığını belirtti. O an ile ilgili kareyi kişisel sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan güzel oyuncu, İBB Başkanı İmamoğlu'na sitem içerikli bir mesaj gönderdi.

Güzel oyuncu Bade İşçil, İstanbul Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ün yanına gitti. Her anını sosyal medya hesabından paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını görünce isyan etti.

Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti

"BU GÜZELLİKLERE BU GÖRÜNTÜLER YAKIŞMAMIŞ"

Biriken çöplerin fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" açıklamasında bulundu.

Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası sonrası İmamoğlu'na sitem etti

İMAMOĞLU'NU DE ETİKETLEDİ

Çevreye duyarlılığıyla bilinen ünlü oyuncu paylaşımına, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketledi.

Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti

Bade İşçil, Büyükada, İstanbul, Medya, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti - Son Dakika Magazin


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