Antakya'da esnaf iş yerinde fenalaştı: Kalp krizi şüphesi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.04.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay’ın Antakya ilçesinde 65 yaşındaki esnaf Lütfi Özkan iş yerinde fenalaşarak yere yığıldı. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Türkiye Yüzyılı Çarşısı’nda yaşanan olayda, uzun yıllardır esnaflık yapan 65 yaşlarındaki Lütfi Özkan iş yerinde aniden fenalaşarak yere düştü. Çevrede bulunan esnaf ve vatandaşların hızlı müdahalesi, olayın daha ağır sonuçlar doğurmasının önüne geçti.

ESNAF KOMŞULARI SEFERBER OLDU

“Çayırcılar Pehlivanın Yeri” isimli işletmede humusculuk yapan Lütfi Özkan’ın yere yığılması üzerine çevredeki esnaf komşuları hemen yardıma koştu. Olay anında sağlık bilgisi bulunan vatandaşlar, Özkan’ın kalp krizi geçirmiş olabileceğini değerlendirerek ilk müdahaleyi yaptı ve ambulans gelene kadar kalp masajı uyguladı.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNE HIZLA ULAŞTI

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan Özkan’a müdahale etti. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansa alınan Özkan, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

KALP KRİZİ İHTİMALİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Çevredeki esnaf, Lütfi Özkan’ın bilinen ciddi bir sağlık sorununun olmadığını belirtirken, yaşanan olayın kalp krizi ihtimali üzerinde durulduğu ifade edildi. Uzun süre hareketsiz şekilde yerde yatan Özkan’ın durumu çevrede büyük üzüntü ve tedirginlik oluşturdu. Sağlık durumuna ilişkin gelişmelerin takip edildiği öğrenildi.

Haber: Hüseyin Zorkun

Yerel Haberler, Kalp Krizi, Yerel, Hatay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 16:10:40. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.