Son Dakika Esnaf Haberleri

15:49 Esnaftan madencilere anlamlı karşılama Zonguldak Kozlu İlçesinde esnaf Özgür Kuru, madencilere moral vermek amacıyla, 'Masallarda okuduğumuz gözümüzle gördüğümüz gerçek kahramanlar hoşgeldiniz' adı altında pankart yaptırarak, dükkanının önüne astı.

11:47 SESOB Başkanı Demirgil, Gürün'de depremde iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti Sivas Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gürün ilçesinde iş yerleri zarar gören esnafları ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.

10:24 Esnaf depremzede çocuklar için oyuncak topluyor Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arama kurtarma gönüllüsü bir esnaf, depremzede çocuklar için oyuncak topluyor.

14:49 14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti Kayseri'de çiçekçilik işi ile uğraşan bir esnaf, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde elde ettiği geliri depremzede ailelere bağışladı.

11:27 Deprem bölgesini terk etmedi, kendisine emanet edilen hayvanlara sahip çıkıyor Deprem bölgesini terk etmedi, kendisine emanet edilen hayvanlara sahip çıkıyor Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan esnaf: "Yaşadıklarımızı Allah kimseye yaşatmasın" Kahramanmaraş'ta pet shop işleten esnaf, yaşadıkları deprem sonrası bölgesini terk etmeyerek, sabahları enkaz çalışmalarına...

10:06 Deprem bölgesine soba yollayan vatandaşlar esnafı yoğunlaştırdı Eskişehir'de vatandaşlar deprem bölgesine gönderilmek üzere verdikleri siparişler nedeniyle soba yapan esnafın işini arttırdı.

19:39 Deprem bölgesini terk etmedi, canlara can oldu Kahramanmaraş'ta pet shop işleten esnaf, yaşadıkları deprem sonrası bölgesini terk etmeyerek, sabahları enkaz çalışmalarına yardım ediyor, öğleden sonra ise depremzedelerin ona emanet ettiği kedi, köpek ve kuşları besliyor.

19:39 Deprem bölgesini terk etmedi, kendisine emanet edilen hayvanlara sahip çıkıyor Deprem bölgesini terk etmedi, kendisine emanet edilen hayvanlara sahip çıkıyor Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan esnaf: "Yaşadıklarımızı Allah kimseye yaşatmasın" Kahramanmaraş'ta pet shop işleten esnaf, yaşadıkları deprem sonrası bölgesini terk etmeyerek, sabahları enkaz çalışmalarına...

14:30 Sivas'ta depremzedelere saç ve sakal bakımı yapıldı Sivas'ta gönüllü berber ve kuaförler, yurtlara yerleştirilen depremzedelerin saç ve sakal bakımını yaptı.

12:50 Çiğli'de "Ekonomik Sosyal Konsey" Kuruldu Çiğli Belediyesi, kentin ekonomik ve sosyokültürel gelişimine yön vermek amacıyla Çiğli Ekonomik Sosyal Konseyi'ni kurdu. Konseyin ilk toplantısı olağanüstü olarak Kahramanmaraş depremi gündemiyle yapıldı.

11:49 Sivas'ta berberler ve kuaförler, yurtlarda kalan depremzedelerin kişisel bakımını yaptı Sivas'ta bir araya gelen 100 kadın ve erkek kuaförü, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından kentteki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedelerin kişisel bakımlarını yaptı.

21:35 Kerkük'ten depremzedeler için ayakkabı ve kıyafet yardımı Irak'ın Kerkük kentindeki esnaf, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'deki depremzedelere ayakkabı ve kıyafet gönderdi.

21:35 Kerkük'ten depremzedeler için ayakkabı ve kıyafet yardımı Irak'ın Kerkük kentindeki esnaf, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'deki depremzedelere ayakkabı ve kıyafet gönderdi.

15:07 Fadıloğlu: "İhtiyaç sahibi herkese destek olacağız" Gaziantep'te deprem sonrasında esnaf ziyareti gerçekleştiren ve Gıda Bankası'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.

12:44 Yalova Altınova depremzedeler için bir oldu Yalova Altınova Belediyesi, 10 ilde büyük yıkıma neden olan yüz yılın en büyük felaketi için seferber oldu.

21:11 Deprem bölgesi için prefabrik tuvalet ve duş kabini üretiyorlar Manisa'da esnaflar el ele verdi, depremzedeler için 100 adet seyyar tuvalet ve duş kabini üretmeye başladı.

21:11 Deprem bölgesi için prefabrik tuvalet ve duş kabini üretiyorlar Manisa'da esnaflar el ele verdi, depremzedeler için 100 adet seyyar tuvalet ve duş kabini üretmeye başladı.

12:12 Kuaförler müşterileri için zammı erteliyor Eskişehir'de Berberler ve Kuaförler Odası tarafından yapılan geçilen zamlı tarifeye karşı çok sayıda esnafın müşterilerine yeni fiyatları yansıtmaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

11:08 Eskişehirli esnaftan depremzedeler için anlamlı çalışma Eskişehir'de bulunan bir esnafın camına yapıştırdığı "bugünkü kazancımızı deprem bölgene bağışlıyoruz, milletimizin başı sağ olsun" yazılı kağıt görenlerin saygısını kazandı.

09:10 Bayburt esnafı kazançlarını deprem bölgesine bağışlıyor Bayburt esnafı kazançlarını deprem bölgesine bağışlıyor Bayburt esnafı yardım seferberliğinde tek yürek oldu.

15:35 Depremde hayatını kaybeden esnaf, Turgutlu'da toprağa verildi Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan öğretmenevinde yaşamını yitiren esnaf Barış Köybulan'ın cenazesi, memleketi Turgutlu'da toprağa verildi.

15:16 Hatay'da deprem enkazında vefat eden Turgutlulu esnaf toprağa verildi Hatay'da deprem enkazında vefat eden Turgutlulu esnaf toprağa verildi Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş ziyareti için gittiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenevi binasında depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden esnaf Barış Köybulan memleketi Manisa'nın...

14:56 7 asırdır süren gelenekte depremzedeler için dua edildi Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneğinde, depremden etkilenen ve hayatını kaybedenler için dua edildi.

14:10 En acı yardım: Sanayi esnafı deprem bölgesine 200 tabut gönderdi En acı yardım: Sanayi esnafı deprem bölgesine 200 tabut gönderdi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seferber olan Trabzon'un Of ilçesinde bulunan sanayi sitesinde elektrikçisinden motor ustasına, kaportacısından marangozunu kadar bütün esnaf birleşerek yaptıkları 200 tabutu...

14:10 En acı yardım: Sanayi esnafı deprem bölgesine 200 tabut gönderdi En acı yardım: Sanayi esnafı deprem bölgesine 200 tabut gönderdi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seferber olan Trabzon'un Of ilçesinde bulunan sanayi sitesinde elektrikçisinden motor ustasına, kaportacısından marangozunu kadar bütün esnaf birleşerek yaptıkları 200 tabutu...

13:48 Yardımlar için doğan boş koli ihtiyacına esnaflar yetişti Eskişehir'de deprem bölgesine gönderilmesi için yardım kolileri hazırlanmaya devam ederken, ihtiyaç duyulan boş koli ihtiyacına yardımsever esnaflar cevap verdi.

10:59 Her cuma sabahı namazından sonra cemaate çorba ikram ediliyor Eskişehir Çarşı Camiinde kılınan sabah namazı sonrasında hayır sever esnaflar tarafından çorba ikram ediliyor.

10:28 Kasaplar tarafından hazırlanan etler deprem bölgesine gönderiliyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kasap esnafı tarafından bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, mezbahalarda tüm esnaf tarafından kesilip, parçalanıp deprem bölgesine gönderiliyor.

21:26 Deprem bölgesine yardım malzemesi götüren Tosyalı esnaf kazada yaralandı Kastamonu'nun Tosya ilçesinden deprem bölgesine yardım malzemesi götüren esnaf Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

18:16 Çanakkaleli esnaf, deprem bölgesine destek olmak için yola çıktı Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kafe işletmeciliği yapan esnaf Ömür Güz, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için iş yerindeki malzemeleri toplayıp yola çıktı.

17:31 Bursa'dan afet bölgesine battaniye ve soba yardımı yapıldı Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla Bursa'dan afet bölgesine 12 bin polar battaniye ile 600 soba gönderildi.

13:07 ÖĞRETMENLER VE ESNAF DEPREMZEDELER İÇİN VARİL SOBA ÜRETİYOR Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 10 ilin etkilendiği depremler sonrası, Tekirdağ'dan bölgeye kıyafetten, gıdaya, yardım kolileri gönderilmeye devam ediyor.

12:54 Turgutlulu esnaftan acı haber Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sırasında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Turgutlulu esnaf Barış Köybulan'dan acı haber geldi.

02:39 Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Depremzede: "Evim Gitmiş, İş Yerim Gitmiş. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, depremin merkez üssü Pazarcık’ta dinlediği bir depremzede; “Evim gitmiş, iş yerim gitmiş. Bankalara borcum var. Esnaf Kefalet’e borcum var. Mal aldığım yerlere borcum var. Yiyecek ekmeği bulamazken, bunları nasıl ödeyeceğim. Bankalara olan borcumuzu silmezlerse, biz ekmeğimizi yiyecek durumda değiliz. Yakınlarımızı kaybetmişiz. Bu şehir bu kadar harabe olmuş. Daha bugün bu iş makineleri burada” dedi.

16:18 Kırşehir Esnaf Odalarından afet bölgesine destek tırları yola çıktı Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede mağdur olan vatandaşlara Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.

12:51 İzmirli Taksicilerden Deprem Bölgesine Destek İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardımları AFAD Merkezi’ne ulaştırıyor. Oda Başkanı Celil Anık, “Ayni yardım yapmak isteyenler yardımlarını taksi duraklarımıza ve yazıhanelerimize bırakabilirler” dedi.

11:24 Vatandaşlar, el birliğiyle diktikleri battaniyeleri deprem bölgesine gönderdi Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi, üretimini durdurarak battaniye dikimine geçti.

10:53 İzmirli taksiciler depremzedeler için seferber oldu - İzmirli taksiciler depremzedeler için seferber oldu Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da harekete geçerek, İzmir'deki tüm taksi duraklarını depremzedeler için yapılacak yardımların toplama noktası...

09:22 Şanlıurfalı esnaf, Adıyaman'da depremzedelere çorba dağıttı Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden Adıyaman'da, Şanlıurfa'dan gelen bir grup esnaf, kazanlarda kaynattıkları çorbayı vatandaşlara dağıttı.

03:34 Samsun'dan deprem bölgesine her gün 100 bin ekmek gönderilecek Samsun'dan deprem bölgesine her gün 100 bin ekmek gönderilecek Samsun'da esnaf her gün deprem bölgesindeki illere 100 bin adet ekmek gönderecek.