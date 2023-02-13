Son Dakika Esnaf Haberleri

- 16:39 Eskişehir'de esnaf 'asrın felaketi' nedeniyle camlarına siyah kurdele yapıştırdı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrasında Eskişehir'de esnaf dükkanlarına siyah kurdele yapıştırdı.
- 15:49 Esnaftan madencilere anlamlı karşılama
Zonguldak Kozlu İlçesinde esnaf Özgür Kuru, madencilere moral vermek amacıyla, 'Masallarda okuduğumuz gözümüzle gördüğümüz gerçek kahramanlar hoşgeldiniz' adı altında pankart yaptırarak, dükkanının önüne astı.
- 11:47 SESOB Başkanı Demirgil, Gürün'de depremde iş yerleri zarar gören esnafı ziyaret etti
Sivas Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hakan Demirgil, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gürün ilçesinde iş yerleri zarar gören esnafları ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulundu.
- 10:24 Esnaf depremzede çocuklar için oyuncak topluyor
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arama kurtarma gönüllüsü bir esnaf, depremzede çocuklar için oyuncak topluyor.
- Dün Dün 15:47 Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.
Depremlerden zarar gören esnaf ve sanatkarların, kefalet kooperatifleri veya Halkbank'tan kullandıkları düşük faizli kredi borçları 6 ay ertelendi.
- Dün Dün 14:49 14 Şubat'ın gelirini depremzedelere hediye etti
Kayseri'de çiçekçilik işi ile uğraşan bir esnaf, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde elde ettiği geliri depremzede ailelere bağışladı.
- Dün Dün 11:27 Deprem bölgesini terk etmedi, kendisine emanet edilen hayvanlara sahip çıkıyor
Deprem bölgesini terk etmedi, kendisine emanet edilen hayvanlara sahip çıkıyor Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan esnaf: "Yaşadıklarımızı Allah kimseye yaşatmasın" Kahramanmaraş'ta pet shop işleten esnaf, yaşadıkları deprem sonrası bölgesini terk etmeyerek, sabahları enkaz çalışmalarına...
- Dün Dün 10:06 Deprem bölgesine soba yollayan vatandaşlar esnafı yoğunlaştırdı
Eskişehir'de vatandaşlar deprem bölgesine gönderilmek üzere verdikleri siparişler nedeniyle soba yapan esnafın işini arttırdı.
- 13.02.2023 13 Şub 19:39 Deprem bölgesini terk etmedi, canlara can oldu
Kahramanmaraş'ta pet shop işleten esnaf, yaşadıkları deprem sonrası bölgesini terk etmeyerek, sabahları enkaz çalışmalarına yardım ediyor, öğleden sonra ise depremzedelerin ona emanet ettiği kedi, köpek ve kuşları besliyor.
- 13.02.2023 13 Şub 19:39 Deprem bölgesini terk etmedi, kendisine emanet edilen hayvanlara sahip çıkıyor
Deprem bölgesini terk etmedi, kendisine emanet edilen hayvanlara sahip çıkıyor Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan esnaf: "Yaşadıklarımızı Allah kimseye yaşatmasın" Kahramanmaraş'ta pet shop işleten esnaf, yaşadıkları deprem sonrası bölgesini terk etmeyerek, sabahları enkaz çalışmalarına...
- 13.02.2023 13 Şub 16:07 Manisa'da sanayi esnafı, depremzedeler için portatif duş ve tuvalet üretiyor
Manisa'da sanayi esnafı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye gönderilmek üzere portatif duş ve tuvalet üretiyor.
- 13.02.2023 13 Şub 14:30 Sivas'ta depremzedelere saç ve sakal bakımı yapıldı
Sivas'ta gönüllü berber ve kuaförler, yurtlara yerleştirilen depremzedelerin saç ve sakal bakımını yaptı.
- 13.02.2023 13 Şub 12:50 Çiğli'de "Ekonomik Sosyal Konsey" Kuruldu
Çiğli Belediyesi, kentin ekonomik ve sosyokültürel gelişimine yön vermek amacıyla Çiğli Ekonomik Sosyal Konseyi'ni kurdu. Konseyin ilk toplantısı olağanüstü olarak Kahramanmaraş depremi gündemiyle yapıldı.
- 13.02.2023 13 Şub 11:49 Sivas'ta berberler ve kuaförler, yurtlarda kalan depremzedelerin kişisel bakımını yaptı
Sivas'ta bir araya gelen 100 kadın ve erkek kuaförü, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından kentteki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında misafir edilen depremzedelerin kişisel bakımlarını yaptı.
- 12.02.2023 12 Şub 21:35 Kerkük'ten depremzedeler için ayakkabı ve kıyafet yardımı
Irak'ın Kerkük kentindeki esnaf, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'deki depremzedelere ayakkabı ve kıyafet gönderdi.
- 12.02.2023 12 Şub 21:35 Kerkük'ten depremzedeler için ayakkabı ve kıyafet yardımı
Irak'ın Kerkük kentindeki esnaf, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sonrası Türkiye'deki depremzedelere ayakkabı ve kıyafet gönderdi.
- 12.02.2023 12 Şub 15:07 Fadıloğlu: "İhtiyaç sahibi herkese destek olacağız"
Gaziantep'te deprem sonrasında esnaf ziyareti gerçekleştiren ve Gıda Bankası'ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum.
- 12.02.2023 12 Şub 12:44 Yalova Altınova depremzedeler için bir oldu
Yalova Altınova Belediyesi, 10 ilde büyük yıkıma neden olan yüz yılın en büyük felaketi için seferber oldu.
- 11.02.2023 11 Şub 21:11 Deprem bölgesi için prefabrik tuvalet ve duş kabini üretiyorlar
Manisa'da esnaflar el ele verdi, depremzedeler için 100 adet seyyar tuvalet ve duş kabini üretmeye başladı.
- 11.02.2023 11 Şub 21:11 Deprem bölgesi için prefabrik tuvalet ve duş kabini üretiyorlar
Manisa'da esnaflar el ele verdi, depremzedeler için 100 adet seyyar tuvalet ve duş kabini üretmeye başladı.
- 11.02.2023 11 Şub 11:01 BAYRAMPAŞA'DA DEPREMZEDELERE GÖNDERİLECEK YARDIMLARI ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'da depremzedeler için toplanan yardımlar çalındı.
- 11.02.2023 11 Şub 12:12 Kuaförler müşterileri için zammı erteliyor
Eskişehir'de Berberler ve Kuaförler Odası tarafından yapılan geçilen zamlı tarifeye karşı çok sayıda esnafın müşterilerine yeni fiyatları yansıtmaması vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.
- 11.02.2023 11 Şub 11:08 Eskişehirli esnaftan depremzedeler için anlamlı çalışma
Eskişehir'de bulunan bir esnafın camına yapıştırdığı "bugünkü kazancımızı deprem bölgene bağışlıyoruz, milletimizin başı sağ olsun" yazılı kağıt görenlerin saygısını kazandı.
- 11.02.2023 11 Şub 11:01 BAYRAMPAŞA'DA DEPREMZEDELERE GÖNDERİLECEK YARDIMLARI ÇALDILAR
BAYRAMPAŞA'da depremzedeler için toplanan yardımlar çalındı.
- 11.02.2023 11 Şub 09:10 Bayburt esnafı kazançlarını deprem bölgesine bağışlıyor
Bayburt esnafı kazançlarını deprem bölgesine bağışlıyor Bayburt esnafı yardım seferberliğinde tek yürek oldu.
- 10.02.2023 10 Şub 15:35 Depremde hayatını kaybeden esnaf, Turgutlu'da toprağa verildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan öğretmenevinde yaşamını yitiren esnaf Barış Köybulan'ın cenazesi, memleketi Turgutlu'da toprağa verildi.
- 10.02.2023 10 Şub 15:16 Hatay'da deprem enkazında vefat eden Turgutlulu esnaf toprağa verildi
Hatay'da deprem enkazında vefat eden Turgutlulu esnaf toprağa verildi Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş ziyareti için gittiği Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde öğretmenevi binasında depreme yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatını kaybeden esnaf Barış Köybulan memleketi Manisa'nın...
- 10.02.2023 10 Şub 14:56 7 asırdır süren gelenekte depremzedeler için dua edildi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 7 asırdır her cuma yapılan esnaf duası geleneğinde, depremden etkilenen ve hayatını kaybedenler için dua edildi.
- 10.02.2023 10 Şub 14:10 En acı yardım: Sanayi esnafı deprem bölgesine 200 tabut gönderdi
En acı yardım: Sanayi esnafı deprem bölgesine 200 tabut gönderdi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seferber olan Trabzon'un Of ilçesinde bulunan sanayi sitesinde elektrikçisinden motor ustasına, kaportacısından marangozunu kadar bütün esnaf birleşerek yaptıkları 200 tabutu...
- 10.02.2023 10 Şub 14:10 En acı yardım: Sanayi esnafı deprem bölgesine 200 tabut gönderdi
En acı yardım: Sanayi esnafı deprem bölgesine 200 tabut gönderdi Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından seferber olan Trabzon'un Of ilçesinde bulunan sanayi sitesinde elektrikçisinden motor ustasına, kaportacısından marangozunu kadar bütün esnaf birleşerek yaptıkları 200 tabutu...
- 10.02.2023 10 Şub 13:48 Yardımlar için doğan boş koli ihtiyacına esnaflar yetişti
Eskişehir'de deprem bölgesine gönderilmesi için yardım kolileri hazırlanmaya devam ederken, ihtiyaç duyulan boş koli ihtiyacına yardımsever esnaflar cevap verdi.
- 10.02.2023 10 Şub 11:31 Erzincanlı soba üreticileri depremzedeler için mesaide
Erzincan'da soba üreticileri, depremzedeler için atölyelerinde yoğun mesai yapıyor.
- 10.02.2023 10 Şub 10:59 Her cuma sabahı namazından sonra cemaate çorba ikram ediliyor
Eskişehir Çarşı Camiinde kılınan sabah namazı sonrasında hayır sever esnaflar tarafından çorba ikram ediliyor.
- 10.02.2023 10 Şub 10:28 Kasaplar tarafından hazırlanan etler deprem bölgesine gönderiliyor
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kasap esnafı tarafından bağışlanan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, mezbahalarda tüm esnaf tarafından kesilip, parçalanıp deprem bölgesine gönderiliyor.
- 09.02.2023 09 Şub 21:26 Deprem bölgesine yardım malzemesi götüren Tosyalı esnaf kazada yaralandı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinden deprem bölgesine yardım malzemesi götüren esnaf Kahramanmaraş'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı.
- 09.02.2023 09 Şub 18:16 Çanakkaleli esnaf, deprem bölgesine destek olmak için yola çıktı
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde kafe işletmeciliği yapan esnaf Ömür Güz, depremden etkilenen vatandaşlara destek olmak için iş yerindeki malzemeleri toplayıp yola çıktı.
- 09.02.2023 09 Şub 17:31 Bursa'dan afet bölgesine battaniye ve soba yardımı yapıldı
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler dolayısıyla Bursa'dan afet bölgesine 12 bin polar battaniye ile 600 soba gönderildi.
- 09.02.2023 09 Şub 16:54 Bayburt esnafı kazançlarını deprem bölgesine bağışlıyor
Bayburt esnafı yardım seferberliğinde tek yürek oldu.
- 09.02.2023 09 Şub 13:07 ÖĞRETMENLER VE ESNAF DEPREMZEDELER İÇİN VARİL SOBA ÜRETİYOR
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 10 ilin etkilendiği depremler sonrası, Tekirdağ'dan bölgeye kıyafetten, gıdaya, yardım kolileri gönderilmeye devam ediyor.
- 09.02.2023 09 Şub 12:54 Turgutlulu esnaftan acı haber
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler sırasında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde bulunan Turgutlulu esnaf Barış Köybulan'dan acı haber geldi.
- 09.02.2023 09 Şub 12:25 Tekirdağ'da esnaf ve öğretmenler, depremzedeler için boş yağ varillerinden soba yapıyor
Tekirdağ'da sanayi esnafı ve öğretmenler, depremden etkilenenler için boş yağ varillerinden soba üretiyor.
- 09.02.2023 09 Şub 02:39 Kılıçdaroğlu'nun Dinlediği Depremzede: "Evim Gitmiş, İş Yerim Gitmiş.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, depremin merkez üssü Pazarcık’ta dinlediği bir depremzede; “Evim gitmiş, iş yerim gitmiş. Bankalara borcum var. Esnaf Kefalet’e borcum var. Mal aldığım yerlere borcum var. Yiyecek ekmeği bulamazken, bunları nasıl ödeyeceğim. Bankalara olan borcumuzu silmezlerse, biz ekmeğimizi yiyecek durumda değiliz. Yakınlarımızı kaybetmişiz. Bu şehir bu kadar harabe olmuş. Daha bugün bu iş makineleri burada” dedi.
- 08.02.2023 08 Şub 19:10 Hatay'da gönüllü demir ve marangoz ustaları 8 yaşındaki çocuğu depremin 60. saatinde kurtardı
Amasya'nın Merzifon ilçesinden Hatay'a gönüllü giden 14 esnaf, enkaz altında kalan 8 yaşındaki çocuğu 60 saat sonra kurtardı.
- 08.02.2023 08 Şub 16:18 Kırşehir Esnaf Odalarından afet bölgesine destek tırları yola çıktı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından bölgede mağdur olan vatandaşlara Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından başlatılan yardım kampanyası devam ediyor.
- 08.02.2023 08 Şub 12:51 İzmirli Taksicilerden Deprem Bölgesine Destek
İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, depremden etkilenen vatandaşlar için toplanan yardımları AFAD Merkezi’ne ulaştırıyor. Oda Başkanı Celil Anık, “Ayni yardım yapmak isteyenler yardımlarını taksi duraklarımıza ve yazıhanelerimize bırakabilirler” dedi.
- 08.02.2023 08 Şub 11:24 Vatandaşlar, el birliğiyle diktikleri battaniyeleri deprem bölgesine gönderdi
Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde faaliyet gösteren bir tekstil atölyesi, üretimini durdurarak battaniye dikimine geçti.
- 08.02.2023 08 Şub 10:53 İzmirli taksiciler depremzedeler için seferber oldu
- İzmirli taksiciler depremzedeler için seferber oldu Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin ardından İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası da harekete geçerek, İzmir'deki tüm taksi duraklarını depremzedeler için yapılacak yardımların toplama noktası...
- 08.02.2023 08 Şub 09:22 Şanlıurfalı esnaf, Adıyaman'da depremzedelere çorba dağıttı
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden Adıyaman'da, Şanlıurfa'dan gelen bir grup esnaf, kazanlarda kaynattıkları çorbayı vatandaşlara dağıttı.
- 08.02.2023 08 Şub 03:34 Samsun'dan deprem bölgesine her gün 100 bin ekmek gönderilecek
Samsun'dan deprem bölgesine her gün 100 bin ekmek gönderilecek Samsun'da esnaf her gün deprem bölgesindeki illere 100 bin adet ekmek gönderecek.
- 07.02.2023 07 Şub 17:36 Suriyeli esnaftan Türkiye'deki depremzedelere gıda yardımı
- Suriyeli esnaftan Türkiye'deki depremzedelere gıda yardımı Suriye'nin Cerablus ilçesindeki esnaf, Karkamış Sınır Kapısı'ndan Türkiye'deki depremzedelere 8 bin 16 bin ekmek gönderdi.