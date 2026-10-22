Esnaf temsilcileriyle buluşan Cemil Tugay\'dan su ve ulaşım tarifelerinde indirim açıklaması

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti'ye geçişinin ardından ilk resmi ziyaretini İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne (İESOB) gerçekleştirdi. Parti değişikliğine ilişkin konuşan Tugay, "Bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi" dedi. Su tarifelerinde indirim hazırlığı yaptıklarını açıklayan Tugay, gelecek yıl toplu ulaşıma zam yapmadan yeni indirimler uygulamayı hedeflediklerini belirtti. İESOB Başkanı Yalçın Ata ise esnafın sorunlarını ve çözüm önerilerini içeren 23 maddelik raporu gündeme getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay, AK Parti'ye geçişinin ardından ilk resmi ziyaretini İESOB'a gerçekleştirdi. Tugay, Birlik Plaza Cemal Tercan Salonu'nda düzenlenen toplantıda İzmir genelinde faaliyet gösteren 128 esnaf ve sanatkar odasının başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle buluştu.

İESOB Başkanı Yalçın Ata, Tugay ile gerçekleştirilen toplantıda esnafın sorunlarını gündeme getirerek çözüm önerilerini içeren 23 maddelik rapor hazırladıklarını açıkladı.

"BELEDİYELERİMİZİ RAKİP DEĞİL, PAYDAŞ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Yerel yönetimlerle iş birliğinin önemine dikkati çeken Ata, şunları söyledi:

"Bugün burada bulunan oda başkanlarımız ve yöneticilerimiz yaklaşık 235 bin esnaf ve sanatkarımızın temsilcileridir. Her biri sahayı bilen, meslek gruplarının sorunlarını yakından takip eden ve çözüm üretmek için emek veren önemli temsilcilerdir. İnanıyoruz ki bu güçlü teşkilatın tecrübesiyle Büyükşehir Belediyemizin hizmet anlayışı bir araya geldiğinde İzmir için çok daha verimli sonuçlar elde edilebilir. Bizler esnaf teşkilatı olarak belediyelerimizi rakip değil, kentin gelişimi için birlikte çalışılması gereken paydaşlar olarak görüyoruz. Çünkü İzmir'in başarısı, kurumlarımızın birbirini anlaması ve ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesiyle mümkün olacaktır."

"RUHSAT HARÇLARINDAKİ YÜKSEK ARTIŞLAR ESNAFIMIZI ZORLUYOR"

Esnafın artan maliyetler nedeniyle zorlandığını belirten Ata, şöyle konuştu:

"Ruhsat harçları, su tarifeleri, katı atık bedelleri, işgaliye ücretleri, ilan ve reklam bedelleri özellikle küçük işletmelerimiz üzerinde ciddi mali yük oluşturmaktadır. Bazı belediyelerimizde ruhsat harçlarında yaşanan yüksek artışlar, esnafımızın işlerini sürdürmesini zorlaştırmaktadır. Özellikle yoğun su kullanmak zorunda olan meslek gruplarımız, su faturaları ve katı atık bedelleri nedeniyle önemli sıkıntılar yaşamaktadır. Elbette belediyelerimizin de hizmetlerini sürdürebilmek için kaynaklara ihtiyacı vardır. Ancak bu süreçte küçük esnafımızın ekonomik şartlarının ve ödeme gücünün dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Bizim beklentimiz, belediyelerimizin hizmet ihtiyaçlarıyla esnafımızın ayakta kalma mücadelesi arasında adil ve sürdürülebilir bir dengenin kurulmasıdır. Bu noktada sizlerin esnafımızın sesine kulak veren, çözüm odaklı ve yapıcı bir yaklaşım sergileyeceğinize gönülden inanıyoruz. Kurulacak güçlü bir diyalogla pek çok sorunun çözüme kavuşturulabileceğini düşünüyoruz."

ESNAFTAN 23 MADDELİK RAPOR

Çözüm önerilerini içeren raporu sunacaklarını ifade eden Ata, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beklentilerimiz açıktır. Ruhsat ve izin süreçleri hızlandırılmalı, bürokratik işlemler sadeleştirilmelidir. Ruhsat, işgaliye ve ilan reklam ücretleriyle ilgili düzenlemelerde esnaf teşkilatımızın görüşleri alınmalıdır. Su ve katı atık bedelleri yeniden değerlendirilerek esnafımızın üzerindeki mali yük hafifletilmelidir. Kayıt dışı faaliyetlerle ve haksız rekabetle mücadelede yerel yönetimlerle iş birliği güçlendirilmelidir. Belediyelerimizle oda başkanlarımız arasında düzenli bir istişare mekanizması oluşturulmalıdır. Amacımız yalnızca sorunları dile getirmek değil, çözümün bir parçası olmaktır. Esnafımızın beklentilerini sizlere doğrudan aktarmak ve birlikte kalıcı çözümler geliştirmek istiyoruz."

CEMİL TUGAY: "BİLDİĞİNİZ CEMİL TUGAY HİÇBİR ŞEKİLDE DEĞİŞMEDİ"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise esnaf yöneticileriyle buluşmasında kendisinin parti değiştirmesine ilişkin şunları söyledi:

"Bugünlerde bu bakışa çok maruz kalıyorum. 'Acaba Cemil Tugay'ın bir şeyi değişti mi?' diye bakıyorlar. Açıkçası çalışma planı açısından çok şeyi değiştirdim. Bundan sonrası için daha fazla şey yapmak adına planlarımızı, programlarımızı yeniden gözden geçirdik. Ama kişi olarak bildiğiniz Cemil Tugay hiçbir şekilde değişmedi. Değişmez, değişebilmesi mümkün değil. Bundan önceki zamanlarda, tanıdığınız, tanımadığınız zamanlarda kimsem, ne isem, nasılsam aynı şekilde devam ediyorum. Bunun doğru anlaşılması benim için çok önemli. Ben sizin belediye başkanınızım, hemşehrinizim, kardeşinizim. Adeta ailenizden bir insan gibi görmenizi çok istiyorum. Çünkü ben buraya bir görevi yerine getirmek, insanlarımızın sorunlarına çözümler üretmek, onlara hizmetler üretmek üzere geldim. Sistem gereği belli siyasi partilerle siyaset yapıyoruz, onların adayı oluyoruz. Ama esas konumuz bizim... Ben bunu yakın olduğum insanlarla konuştum. Dedim ki, 'Yani beni ne için seçtiniz siz?' Belediye başkanlığı yapayım diye. Öyle değil mi? Şunu söyleyen kaç kişi var bilmiyorum İzmir'de. Ben çok fazla görmedim ama 'Sen işini yapma da siyaset yap.' diyen. Bunu bir belediye başkanına kaç kişi, gerçekten bu şehre saygısı olan kaç kişi söyler bilmiyorum. Siyaset kıymetlidir, belli siyasi görüşleri savunmak önemlidir. Oralarda bazı değerler vardır. O değerlere ihanet etmemek lazım, doğrudur. Ama dikkatli baktığınız zaman aslında hepimizin neticede vatanını, milletini gözeten, onlara hizmeti öne koyan, onların iyiliği için bir şeyler yapmak gayreti içinde olan insanlar olduğunu bilin, unutmayın. Bu anlamda gerçek gayesi ülkesine hizmet olan insanların dönüp dolaşıp aynı noktada buluştuğunu biliyorum. O yüzden geçen yıllarda hiçbir zaman bir siyasi kutuplaşmanın bir parçası olmadım. Zaman zaman anlaşmazlıklarımız, zaman zaman uzlaşamadığımız noktalar, çatışmalarımız oldu, doğrudur. Ama bunlar aslında görevim gereği savunmam gereken şeyler oldu ya da taleplerimin yerine gelmesi adına yapılan şeyler oldu. Ama hiçbir zaman herhangi bir yurttaşımızı, vatanını seven, milletini seven, değerlerimize bağlı bir siyasetçiyi ben ne kötü gördüm ne de kötü göstermeye çalıştım."

"İZMİR'LE İLGİLİ BİN TANE HAYALİM VAR"

Tugay, İzmir'e yönelik hedeflerinin büyüdüğünü belirterek, söyle devam etti:

"Hikayesini çok anlatmaya gerek yok. Herkesin gözleri önünde yaşandı ama durup dururken gelmedim ben bu noktaya. Bazı şeyler yaşadım. Bunların böyle olacağını da önceden bilmiyordum. Ülkemizdeki siyasi gelişmeler, şehre karşı sorumluluğumu yerine getiremez hale getirince bir yol ayrımına gelmek zorunda kaldım. Bunu böyle çok anlatmak da istemiyorum çünkü bir arkadaşım bana şunu söyledi: 'Bundan sonra senin konuşman değil de hizmet yapman lazım.' Gözlerinizdeki soru işaretini gördüğüm için biraz o yüzden konuşuyorum. Yoksa gerçekten niyetim konuşarak bir şeyleri söylemek değil. Bundan sonraki davranışımla, yapacağımız işlerle, yaşayacağımız hayatla insanlarımıza bir şeyleri anlatmak, bir şeyleri göstermek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha önce ne isem şu anda da aynıyım. Hiçbir şey değişmedi. Değişmez. Öyle bir durum değil bu. Ancak Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha önce İzmir'le ilgili 100 tane hayalim vardıysa şu anda İzmir'le ilgili bin tane hayalim var. Bu önemli, bu hayalleri kurabilmek önemli. Bu talepleri ortaya koyabilmek, onlar için çaba gösterebilmek önemli. Çünkü bu hayaller benim kişisel hayallerim değil. Bu hayaller, insanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak, onların sorunlarını gidermek üzere aklımızda tasarladığımız ama yapmakta zorlandığımız, ama bugün artık yapabileceğimize inandığımız şeyler."

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İZMİR'E İLGİSİ ZANNETTİĞİMDEN DAHA FAZLAYMIŞ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tugay, şöyle konuştu:

"Ben Sayın Cumhurbaşkanımızla görüştüğüm zaman, onunla daha önceden böyle yakın bir diyaloğum olmamıştı. İlk defa konuşmuş oldum. İzmir'e zannettiğimden daha fazla ilgisi olduğunu, zannettiğimden daha fazla İzmir'le ilgili bilgisi olduğunu gördüm. Bunu dürüstçe söylüyorum. Çünkü bizler onunla konuşma fırsatı bulmayınca zannediyoruz ki İzmir'de ne olup bitiyor çok bilmiyor. Ama tam tersine, oldukça yakından takip ettiğini, oldukça fazla şey bildiğini bizzat kendisiyle konuştuğum zaman anladım. Onlarla beraber çalışma durumuna geldiğim zaman da bu ilginin hizmetler açısından bir fedakarlığa dönüşerek İzmir lehine olumlu sonuçları olacağını bizzat kendisiyle konuşarak duymuş oldum. Ben Sayın Cumhurbaşkanımızı Türkiye'nin yetiştirdiği ama özellikle son 25 yılına damgasını vurmuş en güçlü, en birikimli ve en değerli siyasetçilerinden birisi olarak görüyorum. Bunun tersini zaten kimse söyleyemez. Bu, kendisinin çalışmasıyla, aklıyla, becerisiyle olmuştur. 100 yıl sonra, 200 yıl sonra da kendisi, eminim, yaptığı iyi şeylerle, bu ülkeye yaptığı hizmetlerle anılacaktır. Herkes siyasi tercihinde özgürdür. Herkes önümüzdeki seçimlerde kime istiyorsa ona oy vermeye devam edecektir. Ama İzmir'de böyle kutuplaşmanın, kutuplaştırmanın tamamen esiri olduğumuz, anlamadan, bilmeden, ön yargılarla başkalarına baktığımız o bakış açısından biraz daha objektif bakış açısına dönmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Öyle bir düşünce ve duygu hissediyorum. Ben şuna inanıyorum: Benim konuştuğum, bir araya geldiğim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, sizlerle de böyle bir diyalog, yakınlık kurabilse, bu teknik olarak mümkün değil ama olabilse, muhtemelen bana hissettirdiklerini sizlere de hissettirecektir. Çalışkan, iyi yürekli bir insan. Ülkesini seviyor, milletine gerçekten çok özeni var. İnşallah bundan sonraki dönemde İzmir'e daha fazla yapacağı ziyaretlerle belki bunu gösterme şansı olacak."

"SU FİYATLARINI İNDİRMEK İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ"

İzmir'in sorunlarına yönelik yürütülen çalışmaları da anlatan Tugay, su tarifelerinde indirim hazırlığı olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlarla görüştüğünü belirten Tugay, "Gerçekten şehrimizin kronikleşmiş, uzun yıllardır çözüm bekleyen birçok sorununa somut, hızlı ve kalıcı çözümler üreten bazı şeyleri duyacaksınız. Bunları ben bugün söylemeyeceğim. İsterim ki bunu Cumhurbaşkanımız ya da onun görev verdiği insanlar yapsın, belki bakanlar yapsın. Yakında su faturalarında belirgin fark olacak; bir fiyat, tarife indirimini önümüzdeki mecliste geçireceğim. Toplu taşımada bilet ücretimiz var ve 90 dakika uygulamamız var. Türkiye'nin en ucuz toplu ulaşımı şu anda İzmir'de. Önümüzdeki yıl toplu ulaşımı yine hiçbir zam yapmadan daha da ucuz bir hale getirerek, indirimleri belki çeşitlendirerek yine insanlarımıza yararlı olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"ANKARA'DA ÇÖZÜLMESİ GEREKEN SORUNLARIN MÜCADELESİNİ VERECEĞİM"

İzmir'in ekonomik potansiyeline dikkati çeken Tugay, esnafın ve üreticilerin sorunlarının çözümü için Ankara'da girişimlerde bulunacağını söyledi. Tugay, şunları şunları kaydetti:

"Şehir ve ülkenin ekonomisine doğrudan üreterek, ticaretini yaparak, istihdam sağlayarak, vergi ödeyerek katkıda bulunan böyle ekonomik dinamikler var. Sizler onlardansınız. Sanayicilerimiz var ve çiftçilerimiz var. Bir şehirde bizler altyapı yapalım, yolları yapalım, otobüsü ucuzlatalım, suyu indirelim vesaire diyerek çalışabiliriz. Ama insanların işe ihtiyacı var. İnsanların aşa ihtiyacı var. Türkiye'nin genel anlamda ekonomisinin daha iyi durumda olmasına hepimizin ihtiyacı var. Bunu da gözeterek çalışmamız, bununla ilgili de bir şeyler yapmamız lazım. Ben şuna da eminim, sizler de aynı düşüncedesiniz. İzmir şu anda potansiyelinin daha altında bir ekonomik kalkınmaya sahip. Normalde sanayicisi de çiftçisi de esnafı da daha fazla üretebilir, daha yüksek ekonomik değer yaratabilir. Daha iyi yönetmemiz lazım ve hep beraber belki bunun yollarını açmayı yeniden konuşmamız lazım. Ben bu parti değişikliği, AK Parti'ye geçişten önce kendimi daha ikinci derece sorumlu hissediyordum. Bununla ilgili muhataplık kurmak benim için daha zordu. Ama şunu bilmenizi isterim: Bu noktadan itibaren şehrimizin Ankara'da çözülmesi gereken her türlü sorunuyla ilgili de isterseniz kolunuza girip sizinle gidecek, isterseniz tek başına gidip onun mücadelesini verecek durumda olduğumu düşünüyorum. Kendime artık yeni görevler tanımladım. Artık sizlerin çalıştığı bütün o küçük, orta büyüklükteki işletmeler, sanayi bölgelerimiz, esnafımızın rahatlaması için alınabilecek kararlar, fuarlar vesaire, bunlarla ilgili doğrudan gidip ricada bulunabilecek, doğrudan sizin adınıza sorunları dile getirebilecek bir noktaya geldiğimi düşünüyorum. Öyle de olumlu bakılıyor zaten. Biz İzmir'de artık bu dönemde gerçekten daha önce yaşamadığımız bazı şeyleri görebilir, yaşayabiliriz. Ama bunun için hepimizin çok çalışması lazım."

"BEN BU ŞEHRİN EVLADIYIM"

İzmir'e bağlılığını vurgulayan Tugay, bundan sonraki süreçte hizmete odaklanacağını belirtti. Tugay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu şehrin evladıyım. Çocukluğumdan itibaren aldığım her nefesle, geçirdiğim her günde, tanıştığım her insan, kimisi komşum, kimisi arkadaşım, kimisi meslektaşım, kimisi hastam, belediye başkanlığım döneminde de muhatap olduğum herkes benim hayatıma değer katmıştır. İzmir'in yetiştirdiği, değerlerine tamamen sahip insanlardan biriyim. Genel merkezde o katılım töreninde İzmir'in çok kıymetli bir şehir olduğunu bizzat Cumhurbaşkanımız yanımda ayakta dinlerken ona ve bütün salona ifade ettim. Belki bütün Türkiye duydu. İzmirimiz çok kıymetli bir yerdir. İzmir'in insanları gerçekten çok saygın, özel, değerleri yüksek insanlardır. Böyle insanlara, böyle bir şehre belediye başkanı olmak her kula nasip olmaz. Allah bana böyle bir şeyi nasip ettiği için binlerce kez, milyonlarca kez hamdolsun. Ama bunun gereği şudur: Çalışacaksınız, iyi şeyler yapacaksınız, doğruluktan, dürüstlükten ayrılmayacaksınız. Galiba en önemlisi, bir tarafta üretene, bu memlekete değer katana daha fazla güç vereceksiniz. Onun yolunu açacaksınız. Diğer tarafta da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir.' Ama o Cumhuriyet'e eğer bir partinin genel başkanı, lideri aynı bakış açısıyla sahip çıkıyorsa ve kendi konuşmalarında onu kullanıyorsa siyaset yapan insanlar da kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadır. Ben de Allah izin verirse, sizler de yanımda olursanız hep beraber bunun için çalışacağım. Çok şey konuşulabilir ama konuşmak değil, çalışmak zamanı. Allah'ın izniyle iyi olacak. Yüreğiniz ferah olsun, içiniz rahat olsun. Yanlış bir şey olmayacak. Çok iyi şeyler olacak. Çok güzel şeyler olacak."