Kılıçdaroğlu Gaziantep\'te \'Her mutfakta yangın var\' diyerek sanayiciyle buluştu

'HER MUTFAKTA YANGIN VAR'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin il başkanlığınca düzenlenen "Milli Bilinç, Yükselen Sanayi, Kazanan Çiftçi" programına katıldı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Kılıçdaroğlu, ekonomik sorunlara dikkat çekerek, "Her mutfakta yangın var. Sanayicinin sorunu var. Esnafın da sorunu var. Çiftçinin sorunu var. Üniversiteye giden öğrencinin de sorunu var. Çalışanın sorunu var. İşsiz olanın da sorunu var. Bu sorunları çözmek zorundayız" dedi.

'SİYASET, ZENGİNLEŞME ARACI DEĞİLDİR'

CHP'nin ülkenin sorunlarının çözümünde önemli bir sorumluluğu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin içinde bulunduğu durumdan ortak mücadeleyle çıkarılması gerektiğini söyledi. Siyasetin temel amacının sorunları çözmek olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Siyaset, sorun çözme sanatıdır. Siyaset, zenginleşme aracı değildir. Köşeyi dönme aracı değildir. Mutfakta yangın varsa sorumlusu siyaset kurumudur. Üniversite gençliği memnun değilse sorumlusu siyaset kurumudur, ülkeyi yönetenlerdir" diye konuştu.

SANAYİCİ VE ÜRETİCİLERLE BULUŞTU

Kılıçdaroğlu, programın ardından Gaziantep Sanayi Odası'nda sanayici ve üreticilerle bir araya geldi. İşletme sahiplerinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, üretimin artırılması, sermayenin yatırıma dönüşmesi ve istihdamın geliştirilmesinin önemini vurguladı. Devlet yönetiminde liyakatin önemine değinen Kılıçdaroğlu, kaynakların doğru kullanılması gerektiğini belirterek, "Siyaset, ülkenin sağlıklı büyümesi ve kaynakların yerli yerinde kullanılması için devlette liyakat dediğimiz kavramı önemsemek zorundadır. Siyaset, liyakati önemsemezse ülkenin kaynaklarının da sağlıklı kullanılmayacağı kanısındayım" dedi.

Devlet Planlama Teşkilatı'nın kapatılmasını da eleştiren Kılıçdaroğlu, kamu kaynaklarının ve vergilerin doğru kullanılması gerektiğini söyledi. Bu konuda denetimin önemine işaret eden Kılıçdaroğlu, Sayıştay'ın görevini sağlıklı şekilde yerine getirmesi gerektiğini ifade etti.

'GAZİANTEP'İ ORTADOĞU'NUN KİLİT NOKTASI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Gaziantep'in bölgesel önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'da fabrikalar kurulmasını ve üretimin artırılmasını önemsediklerini söyledi. Bölge ülkelerinde yatırım yapacak girişimcilere yüzde 50 kolaylık sağlanması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, bu sayede üretim ve istihdamın artırılabileceğini kaydetti. Ortadoğu'da barış ve iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini de dile getiren Kılıçdaroğlu, Türkiye, İran, Irak ve Suriye'nin katılımıyla "Orta Doğu Barış ve İş Birliği Teşkilatı" kurulmasını önerdi. Bölgedeki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinin önemini vurgulayan Kılıçdaroğlu, Orta Doğu'nun bir barış havzasına dönüştürülmesi gerektiğini söyledi.

Ahmet ATMACA-Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,