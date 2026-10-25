Konya\'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndü

Konya'da sanayi sitesinde korku dolu anlar! Usta ölümden döndüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya’nın Karapınar ilçesinde fren servisi işleten Halis Demircan, tamir için altına girdiği tırın körüğünün patlaması sonucu hafif sıyrıklarla kurtuldu. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demircan’ın yaşadığı patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Karapınar’da arızalı tırın körüğünü tamir eden bir fren ustası, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlamayı hafif sıyrıklarla atlattı. Büyük gürültüye neden olan patlama, çevredeki esnafı paniğe sürükledi.
TAMİR SIRASINDA PATLADI
Karapınar Sanayi Sitesi’nde fren servisi işleten Halis Demircan, arızalanan tırı tamir etmek için aracın körüğünün altına girdi. Tamir çalışması sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle körükte patlama meydana geldi.
ESNAF PANİKLE YARDIMA KOŞTU
Patlamanın şiddetiyle büyük bir gürültü yaşanırken, sesi duyan çevredeki esnaf ve vatandaşlar olay yerine koştu. Çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılan Demircan, olayı hafif sıyrıklarla atlattı.
PATLAMA ANI KAMERAYA YANSIDI
Patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Demircan’ın tırın altında çalıştığı sırada aniden meydana gelen patlama ve çevredekilerin yardım etmek için olay yerine koştuğu anlar yer aldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?