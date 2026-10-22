Eskişehir operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 60 milyon TL alacak tespit edildi - Son Dakika
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Eskişehir operasyonunda 5 şüpheli yakalandı, 60 milyon TL alacak tespit edildi

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Eskişehir merkezli 3 ildeki eş zamanlı tefecilik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin baskı ve tehditle mağdur ettiği esnaf ve vatandaşlardan yaklaşık 60 milyon TL alacaklı olduğu belirlendi; 2'si tutuklandı, 2'si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Eskişehir merkezli 3 ilde tefecilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilere yönelik yapılan çalışmalarda bazı şüphelilerin vadeli araç satışı kılıfı altında senet karşılığında, havale/EFT yoluyla veya elden yüksek faizle para verdikleri belirlendi. Borçlarını ödeyemeyen esnaf ve vatandaşları baskı ve tehditle mağdur ettiği tespit edilen şüphelilerin icra takibi başlatarak, yaklaşık 60 milyon TL alacaklı konumda bulundukları tespit edildi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul ve Bursa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
Eskişehir3. SayfaEkonomiGüncelSuçSon Dakika

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