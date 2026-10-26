Eskişehir\'de Kafeler Caddesi esnafı araç trafiği için tek yön istiyor

Eskişehir'in işlek noktalarından biri olan Kafeler caddesinde yaşanan yoğun trafik ve kargaşa, hem bölge esnafını hem de sokaktan geçen vatandaşları zor durumda bırakıyor. Belediye ve zabıta ekiplerinin yönlendirmesiyle kaldırım sınırlarına çekilen esnaf, asıl sorunun araç trafiğinden kaynaklandığını belirterek sokağın trafiğe kapatılmasını veya tek yöne düşürülmesini istiyor.

Kentin sosyal ve turistik noktalarından biri olarak bilinen Eskibağlar Mahallesi Genez Sokak üzerinde yer alan kafeler, gün boyu hem şehir içinden hem de şehir dışından gelen binlerce kişiyi ağırlıyor. Bölgedeki esnaf, kaldırımların boşaltılmasına ve alınan önlemlere rağmen yaya akışının rahatlamadığını, sorunun ana kaynağının kontrolsüz araç trafiği olduğunu dile getiriyor. Sadece resmi denetimlerin yapıldığı saatlerde geçici bir rahatlama yaşandığını aktaran işletmeciler, denetimlerin sona ermesiyle birlikte abartı egzozlu, basık ve yüksek sesli müzik çalan araçların caddeyi araba fuarına çevirdiğini ve çevredekileri rahatsız ettiğini ifade ediyor.

"İnsanları buradan iten şeyin trafik olduğunu biz her yerde dile getiriyoruz"

Bölgede esnaflık yapan 30 yaşındaki Arda Cankul, sorunun yayalar veya işletmeler değil, araç trafiği olduğunu vurgulayarak, "Genel olarak burada çözülmeyen sorun trafik sorunu. Trafik yüzünden insanlar bu yoldan yürüyemiyor. Sonrasında bizimle alakalı sorunların olduğunu düşünüyorlar ama biz belediyenin ve zabıtanın bize söylediği şekilde önlemlerimizi aldık. Bizden kaldırımı yarısına kadar geçmemizi istediler, biz de geçtik. Gelinen noktada hala trafik sorunu devam etmekte. Trafik sadece denetim olduğunda biraz rahatlıyor, denetimin olmadığı her zaman burası neredeyse böyle. Burası Eskişehir'de turistik bir alan; insanlar buraya şehir içi ve dışından sosyalleşmeye geliyor. İnsanları buradan iten şeyin trafik olduğunu biz her yerde dile getiriyoruz. Denetim bittikten sonra aynı sıkıntılar devam ediyor, hem esnaf hem de müşterilerimiz sıkıntı yaşıyor. Burada bizim esas istediğimiz öncelikle trafiğin ya saatli ya da tamamen kapatılması. En kötü ihtimalle tek yöne düşürülüp yayaların, esnafın ve burada yaşayanların rahatlatılmasını talep ediyoruz" dedi.

"Burası bildiğiniz araba fuarına dönmeye başladı"

Sokak üzerinde bir kafede çalışan 25 yaşındaki Kutay Aras ise gürültü ve uygunsuz araç geçişlerinin artık rutine dönüştüğünü belirterek, "Bizim sorunumuz başlıca trafik. Sarı çizgi kuralı vardı, masaların dışarıda kalmaması yönünde adım attık ancak bir fark oluşmadı. Trafik sorunu, kargaşa ve curcuna hala devam ediyor. Kafelerden ziyade insanlar ve masada oturanlar çok rahatsız. Buradaki kafelerin hepsi birbirinden güzel ve şehre renk katıyor ancak trafik çözümü çok yetersiz, insanların bu caddeden geçmesini bile zorlaştırıyor. Arabaların insanlara laf atmasından, abartı egzozlarla geçmesinden, yüksek sesli müzikten ve basık arabaların tamponlarını sürtmesinden son derece rahatsızız. Burası bildiğiniz araba fuarına dönmeye başladı. Sözlü tacizlerle, laf atmalarla ve kavgalarla karşılaşıyoruz. Bu durum ara sıra olan bir şey değil, artık düzenli bir hale geldi. Arabadan laf atıp gidiyorlar. Bu rutinleşmiş sorundan bir an önce kurtulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.