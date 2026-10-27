DTSO, Suriçi'nde kaldırım işgallerine karşı yürütülen çalışmalara destek verdi - Son Dakika
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DTSO, Suriçi'nde kaldırım işgallerine karşı yürütülen çalışmalara destek verdi

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DTSO, Suriçi\'nde kaldırım işgallerine karşı yürütülen çalışmalara destek verdi
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DTSO, Suriçi'nde kaldırım işgallerini önleme ve yaya güvenliği için belediyelerin yürüttüğü çalışmaları desteklediğini açıkladı. Gazi Caddesi'ndeki gelişmelerin ardından DTSO, başta esnaf olmak üzere vatandaşları sağduyuya ve kamusal alanları korumaya çağırdı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası olarak, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Sur Belediyesi tarafından tarihi Suriçi'nde kaldırım işgallerinin önlenmesi, yaya güvenliğinin sağlanması, kamusal alanların düzenlenmesi ve tarihi kent dokusunun korunması amacıyla yürütülen çalışmaları desteklediklerini açıkladı.

DTSO'dan yapılan açıklamada, Sur'un, Diyarbakır'ın en önemli tarih, kültür, turizm ve ticaret merkezlerinden biri olduğu belirtildi. Açıklamada, "Tarihi sokaklarımızın ve kaldırımlarımızın herkesin güvenli ve engelsiz kullanımına açık olması, hem kent yaşamı hem de turizm ve ticari hayatın sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır. Bugün Gazi Caddesi'nde yaşanan gelişmelerin ardından, başta bölgede faaliyet gösteren esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımızı, yerel yönetimlerimizin yürüttüğü çalışmalara duyarlılıkla yaklaşmaya, kamusal alanların korunmasına katkı sunmaya ve sağduyulu davranmaya davet ediyoruz. Sur'un tarihi kimliğini korumak ile ticari hayatını güçlendirmek birbirini tamamlayan hedeflerdir. Bu doğrultuda yerel yönetimlerimizin çalışmalarını desteklemeye, esnafımızın hassasiyetlerini gözeten ve ortak akla dayanan kalıcı çözümlere katkı sunmaya devam edeceğiz. Sur hepimizin ortak mirasıdır. Bu mirası korumak ve gelecek kuşaklara taşımak hepimizin ortak sorumluluğudur" denildi.

Kaynak: İHA
Diyarbakır Ticaret Ve Sanayi OdasıEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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