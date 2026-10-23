Malatya esnafı İmaj Altyapı'nın sahibinin intiharı sonrası alacak için Çevre'ye gitti - Son Dakika
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Malatya esnafı İmaj Altyapı'nın sahibinin intiharı sonrası alacak için Çevre'ye gitti

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Malatya'da İmaj Altyapı'nın sahibi yaklaşık 20 gün önce yaşamına son verdi; esnaf, taşeron ve tedarikçiler alacaklarını tahsil edemedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde açıklama yapanlar, çalışanın da etkilendiğini belirterek yetkililerden çözüm bekliyor.

Haber: Erdal AKBUĞA

(MALATYA) – İmaj Altyapı Üstyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Cankurtaran'ın yaşamına son vermesinin ardından, firmadan alacaklarını tahsil edemeyen Malatyalı esnaf, taşeron ve tedarikçiler, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililere çağrıda bulundu.

Malatya'da altyapı projeleri yürüten İmaj Altyapı Üstyapı Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Levent Cankurtaran'ın yaklaşık 20 gün önce hayatını kaybetmesinin ardından, firmadan ödeme alamadıklarını belirten esnaf, taşeron ve tedarikçiler mağduriyet yaşadıklarını bildirdi. Malatya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapan nakliye, yemek ve altyapı sektörü temsilcileri, alacaklarını tahsil edemediklerini belirterek, çok sayıda çalışanın da bu durumdan etkilendiğini ve yetkililerden çözüm beklediklerini ifade etti.

Bir bir taşeron firma yetkilisi, şunları ifade etti:

"İmaj, Atfa ve Egemen firmasında altyapı işi yapıyorum. Akçadağ'ın köylerinde, köylerin altyapı içe suyu kanalizasyon işlerini yapıyorum. Firmanın sahibi 20 gün önce intihar etti. Biz esnaflar, hepimiz mağduruz. Paramızı alamadık. Yani muhatap olunmasını istiyoruz. Sorunumuz bu. Çok mağduruz. Bir sürü işçi arkadaşımız da var. Onları biz buraya toplamadık. Kendimiz geldik, dile getirelim. Yani çok mağduruz. Daha bizden hariç bir sürü arkadaş var. Hepsi mağdur. ya biz paramızı alamadık."

Nakliye işi yapan başka bir esnaf ise şöyle konuştu:

"Biz Malatya esnafları olarak İmaj Altyapı firmasından dolayı alacaklarımızı alamadık. Firmanın sahibi intihar ettiği için sıkıntı çekiyoruz. Malatyalı esnaf olarak Malatya'daki büyüklerimizden bize destek olmalarını istiyoruz. Sesimizin duyurulmasını, gerekirse Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sesimizin duyurulmasını, gereğinin yapılmasını istiyoruz. Biz icra takiplerimizi başlattık. Ama gelecek vadeli çekleri var bu adamların elimizde. Hak edişe bağlanmamış alacaklarımız var. Bu konuda devletimizin, bu ihaleyi yapan makam olarak, bize destek olmasını bekliyoruz. Bu işten çok mağduriyet oluşuyor. Çok fazla kişi etkilendi. Benim firma olarak 100'e yakın çalışanım var. Biz bu konuda çok sıkıntı çekiyoruz. Bize destek olmalarını istiyoruz. "

Şirketin yemek tedariğini yapan başka bir esnaf ise "Yemek firmasıyız. Biz bu firmanın 3 yıldır yemek tedarikçisiyiz. Bunun bütün köylerine biz yemek hizmeti yaptık. İleriye dönük 5 ay vadeli çekleri vardı. İlk çek gününde iş sahibi intihar etti ve bu intihardan dolayı çok mağduriyet yaşıyoruz. İleriye dönük çeklerimiz var. Bu çekleri ödemek için çok zorlanacağız. Bunun için devletimizden yardım bekliyoruz. Bu işe birinin sahip çıkması lazım" diye konuştu.

Taşeron inşaat işi yapan bir firma yetkilisi ise şunları söyledi:

"Ben de arkadaşlar gibi İmaj mağduruyum. Yaklaşık piyasada 200-250 milyon bir çek var Malatya'da. Biz şu an mağduruz. Yetkililere, sesimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na çağrımızdır. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Mağdur sayısı yaklaşık 100 kişi vardır Malatya'da. Çalışanlarla birlikte yaklaşık 1000 kişi de bulur. 1000 kişi kadar şu an mağdur insan var. Yetkililerden bize bir el atmalarını bekliyoruz."

Kaynak: ANKA
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