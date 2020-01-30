Antalya 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı kimse ev vermiyor, çaresizim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı kimse ev vermiyor, çaresizim - Son Dakika

Antalya 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı kimse ev vermiyor, çaresizim

6 saat önce

4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizimANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, zihinsel engelli 4 çocuğuyla oturduğu kiralık evin, belediye tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirilen Şahin Erbay (40), "Hurdacılık yaptığım...

4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, zihinsel engelli 4 çocuğuyla oturduğu kiralık evin, belediye tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirilen Şahin Erbay (40), "Hurdacılık yaptığım ve zihinsel engelli 4 çocuğum olduğu için kimse ev vermiyor. 'Madem ki bu evi yıkacaksınız. Bana çadır verin çadırda oturayım' dedim. 'Veremeyiz' dediler. Çaresizim" diye konuştu.

Kumluca Merkez Mahallesi Aydoğmuş Sokak'ta Şahin Erbay'a, eşi Leyla (40), çocukları Eray (13), Erkan (12), İpek (8) ve İdris (5) ile yaklaşık 7 yıldır kirada oturduğu tek katlı evin, Kumluca Belediyesi zabıta ekipleri tarafından park alanında kaçak olarak inşa edildiği için yıkılacağı bildirildi.

'DÖRDÜ DE ENGELLİ'

Hurda tooplayarak ailesinin geçimini sağlayan Şahin Erbay, çocuklarının 4'ünün de yüzde 40 zihinsel engelli olduğunu ve özel eğitim aldığını anlatarak, "Eşim ve çocuklarımla 7 yıldan beri burada oturuyoruz. Hurdacılıkla geçiniyorum. 500 lira kira ödüyorum. Kirayı ödemekte zorlanıyorum. Bel fıtığı rahatsızlığım var. Dizlerimde kemik erimesi var. Çalışmakta da zorlanıyorum. Hurdacılıktan başka gelirim yok. Zabıtalar geldi. 'Belediyemiz buraya park yapacak. Bu evi yıkacağız' dedi. Evi boşaltmamı istediler. Belediyeye gittim. Hurdacılık yaptığım ve 4 zihinsel engelli çocuğum olduğu için kimse ev vermiyor. 'Madem ki bu evi yıkacaksınız. Bana çadır verin çadırda oturayım' dedim. 'Veremeyiz' dediler. Çaresizim. Devletimizden, büyüklerimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.

Antalya 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı kimse ev vermiyor, çaresizim

Kumluca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 05:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı: Kimse ev vermiyor, çaresizim
Ali Babacan'dan yeni parti açıklaması: En kısa sürede huzurlarınızda olacağız Son Dakika: MGK'dan İdlib mesajı: Sivillere saldırılara karşı ilave tedbirler alınacak Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ercan'dan korkutan açıklama: Büyük bir deprem bekliyorum

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 00:16:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya 4 engelli çocuğuyla oturduğu ev yıkılacak olan hurdacı kimse ev vermiyor, çaresizim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]