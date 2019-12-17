Antalya 4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış - Son Dakika

4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas (67) ile eşi Ayşe (52), gelini Aysel (35) ve torunu Telat (14) Elmas'ın yaşamını yitirdiği otomobilin, kazadan 3 gün önce satışı için sosyal medyadan ilan verildiği ortaya çıktı.

Kaza, 15 Aralık gecesi, Manavgat-Serik yolunun köprü geçişinin altındaki akıllı kavşakta meydana geldi. Telad Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, önce kaldırıma çarptı ardından savrularak, takla atıp köprü direğine çarptıktan sonra durdu. Kazada sürücü Telad Elmas ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe, gelini Aysel, torunları Telat ve Büşra (9) Elmas yaralandı. Sağlık durumu ağır olan Telad Elmas, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirirken, önce Aysel Elmas ardından Telat Elmas, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Telad Elmas, Aysel Elmas ve Telat Elmas'ın cenazeleri, dün ikindi vakti Hatıplar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun tabutunu taşıyan ve başından ayrılmayan Musa Elmas, Allahım bu nasıl acı diyerek, gözyaşı döktü. Kazada ağır yaralanan Ayşe Elmas ise dün akşam yaşamını yitirdi. Hastanede tedaviye alınan Ayşe Elmas da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Elmas'ın cenazesinin bugün Hatıplar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

OTOMOBİLİ SATACAKLARMIŞ

Babası, annesi, eşi ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Musa Elmas'ın, otomobili 12 Aralık'ta satışa çıkardığı ortaya çıktı. Musa Elmas'ın, kazadan 3 gün önce, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından otomobili '2007 model Extreme 220 bin km dizel 35 bin TL' notuyla satışa çıkardığı görüldü.

AYŞE ELMAS'IN DA CENAZESİ DEFNEDİLDİ

Diğer yandan kazada ağır yaralanan ve Antalya'da tedavisi devam ettiği sırada doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitiren Ayşe Elmas'ın cenazesi Hatıplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze namazına Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le birlikte kalabalık bir topluluk katıldı.

SAAT 17.00'DE EYLEM VAR

Cenaze namazının öncesinde konuşan imam, saat 17.00'de kazanın meydana geldiği kavşakta bir eylem yapılacağını belirterek, vatandaşları eyleme katılmaya davet etti. İmam, Orada Karayolları'nı uyaracağız, devletimizi uyaracağız. Orada 4 canımız gitti. Başka gitmesin. Orada kaza yapan ben de olabilirim, siz de olabilirsiniz dedi.

KARAYOLLARI EKİPLERİ GELDİ

Namazın ardından Ayşe Elmas'ın yakınlarıyla görüşen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile görüştüğünü belirterek, Bugün sabahtan Karayolları ekipleri gelerek kavşakta inceleme yaptı. Biz kavşak yapılırken sürekli uyardık. Ancak kavşak bu şekilde oldu. Şimdi 4 canımız gitti, inşallah bundan sonra böyle acı yaşamayız diye konuştu.