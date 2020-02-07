Antalya alanya'da 2 ev yangını: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya alanya'da 2 ev yangını: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya alanya'da 2 ev yangını: 1 yaralı

10 dakika önce

Alanya'da 2 ev yangını: 1 yaralıANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 ayrı apartman dairesinde çıkan yangınlarda evler kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi de yaralandı.

Alanya'da 2 ev yangını: 1 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 2 ayrı apartman dairesinde çıkan yangınlarda evler kullanılamaz hale gelirken, 1 kişi de yaralandı.

İlk yangın, saat 13.00 civarında Çıplaklı Mahallesi 7202 Sokak üzerindeki bir apartmanın zemin katındaki dairede çıktı. Yangını fark eden çevredekiler, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

EV SAHİBİ ALEVLER İÇİNDE KALDI

İkinci yangın ise Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Çevredekilerin durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirmesiyle olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin evden yaralı olarak çıkardığı ev sahibi Ercan Acar'a (40) ilk müdahaleyi, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri yaptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde 3'üncü derece yanıklar oluşan Acar, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Acar'ın, yanık ünitesi bulunan başka bir hastaneye sevk edileceği öğrenildi.

Yangınların çıkış nedenleri araştırılıyor.

Antalya alanya'da 2 ev yangını: 1 yaralı

İtfaiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:13 Kaynak: DHA
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