Antalya ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandı (EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLERLE)

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'in, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede yapılan koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Hastanede izolasyona alınan Böcek'in belediyedeki yakın çalışma arkadaşları da evlerinde karantinaya alındı. Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Menderes Türel de 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, cumartesi günü boğaz ağrısı şikayetiyle özel bir hastaneye gitti. Burada koronavirüs testi yapılan Böcek'in sonucu pozitif çıktı. Hastanede izolasyona alınan Böcek'in belediyedeki yakın çalışma arkadaşları da test yaptırıp evlerinde karantinaya alındı. İlk etapta Başkan Böcek ile koruma ekibi ve özel kalem çalışanları gibi yakın temas edenlerin karantinaya alındığı belirtildi.

Test sonucunu dün gece yarısı sosyal medya hesaplarından duyuran Muhittin Böcek, durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu bildirdi. Böcek açıklamasında şu ifadeye yer verdi

Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle.

TÜREL'DEN BÖCEK'E 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamasının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi eski başkanı AK Partili Menderes Türel, 'geçmiş olsun' mesajı paylaştı. Başkan Böcek'e 'geçmiş olsun' dileğinde bulunan eski başkan Türel, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde yaptığı uyarıyla şu ifadelere yer verdi

'Maske, mesafe, hijyen. Lütfen dikkat edelim. Nerede ve ne zaman karşılaşırız bilmek mümkün değil. Koronavirüs testi pozitif çıkan Muhittin Böcek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum.

Başkan Böcek'in koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine bu sabah belediye binasında ilaçlama yapıldı.