Antalya boya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya boya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyor - Son Dakika

Antalya boya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyor

6 saat önce

Boya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyorEmekli emniyet müdürü Ömer Güneş (74), ilkokul yıllarında maddi imkansızlık nedeniyle boya kalemlerine ulaşamayınca tarladan topladığı çavdar sapından resim yapmaya başladı.

Boya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyor

Emekli emniyet müdürü Ömer Güneş (74), ilkokul yıllarında maddi imkansızlık nedeniyle boya kalemlerine ulaşamayınca tarladan topladığı çavdar sapından resim yapmaya başladı. Güneş, 60 yıldır elinden bırakmadığı çavdar sapıyla sergilik yüzlerce pano oluşturdu.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde oturan emekli 1'inci sınıf emniyet müdürü Ömer Güneş, 14 yaşında Sivas'ta başladığı çavdar sapından resim çalışması hobisini 60 yıldır sürdürüyor. Emniyet mensubu olarak görev yaptığı yıllarda dahi evinde mutlaka her akşam hobisiyle ilgilenen Güneş, emekli olunca tüm vaktini buna ayırdı. Evinin bir odasını atölyeye çeviren Güneş, kahvaltısını yapar yapmaz hemen masasının başına geçip çavdar saplarını birbirine yapıştırıp keserek sevdiği resimleri panoya işliyor. Ömer Güneş'in çalışmalarında en büyük yardımcısı ise eşi Fatma Güneş. Güneş, eşine hem kahve yaparak hem de resmedeceği panoların yapıştırmasında yardımcı oluyor. Ömer Güneş'in panoya işlemeyi en sevdiği resimlerin başında ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün farklı fotoğrafları ve hat sanatı yer alıyor.

'ÇOCUKKEN BOYA KALEMİ YOKTU'

Sivas'ta geçen çocukluk yıllarında boya kalemi gibi resim araçlarına ulaşmanın çok zor olduğunu, bu nedenle çavdar sapından resim yapmaya yöneldiğini belirten Ömer Güneş, Sivas'ta en çok yetişen bitki çavdardır. O yıllarda öğrencilerin imkanı yoktu boya kalemi almak için. Biz de tarlalarda çavdar sapı toplayıp resim yapma becerisi kazandık. En çok Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarını resmettim. Bir tabloyu yapmak birkaç gün sürüyor. Büyük tabloları ise 7-8 günde yapıyorum dedi.

Emekli olmadan önce yaptığı tabloları satıp gelirini şehit ve gazi ailelerine yardım için kullandığını anlatan Güneş, eserleriyle ilgili birkaç sergi açmayı da planladığını söyledi. Güneş, bugüne kadar 2 binin üzerinde eser hediye ettiğini de sözlerine ekledi.

Antalya boya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyor

Ömer Güneş, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 12:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada
Ümraniye'de otomobil, park halindeki araçlara daldı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı Balıkesir için korkutan uyarı: 2000 yıldır kırılmayan fay segmenti her an kırılabilir

Son Dakika Haberleri
18:11 DHA YURT BÜLTENİ-13 - Son Dakika
18:11 İstanbul-eminönü'nde umut kuyruğu -2 - Son Dakika
18:07 Antalyalılar "kış güneşi"nin keyfini çıkardı - Son Dakika
18:07 Eminönün'de metrelerce "umut" kuyruğu - Son Dakika
18:05 CHP'li meclis üyesinin otel ruhsatıyla yaptığı 6 katlı apartmanın dairelerini sattığı iddiası - Son Dakika
17:31 Kızgın müşteri tekel bayisini bastı! Engelli vatandaşın yaralandığı olay kamerada - Son Dakika
17:03 Dağda kalp krizi geçiren avcı hayatını kaybetti, köpeği yanından ayrılmadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 18:17:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya boya yerine çavdar sapıyla 60 yıldır resim yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]