Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından ise "Canım ağabeyim Şadi Böcek'i sonsuzluğa uğurladık. Bize öğrettiği değerlerle daima kalbimizde yaşamaya devam edecek. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." paylaşımında bulundu.

Böcek'in cenazesi, Kovid-19 tedbirleri alınması nedeniyle namaz sırasında nakil aracında bekletildi. Yapılan duanın ardından, cenaze namazı kılındı ve Böcek'in cenazesi toprağa verildi.

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