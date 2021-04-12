Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı

12.04.2021 23:01
Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekilliğine, AK Parti Meclis Üyesi Abdurrahman Yılmaz seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekilliğine, AK Parti Meclis Üyesi Abdurrahman Yılmaz seçildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı 132 gündem maddesiyle gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi Başkan Muhittin Böcek, tedavisinin ardından ilk kez meclise başkanlık etti.

Meclis Toplantısında Denetim Komisyonu üyeleri tarafından hazırlanan 2020 yılı Denetim Kurulu raporu da okundu. Soruları cevaplayan Başkan Böcek, yatırımlara devam ettiklerini vurguladı.

Mecliste 2020 yılı faaliyet raporu görüşüldü. 2020 yılı faaliyet raporunun görüşüldüğü sırada Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yerini Meclis 1. Başkan Vekili Deniz Filiz'e devretti.

Meclis toplantısında encümen ve komisyon üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Yapılan gizli oylama sonucunda Meclis Divan Katipliğine Büşra Özdemir, Kerem Kaya Turan, Meclis Başkan Vekilliğine ise AK Parti Meclis Üyesi Abdurrahman Yılmaz seçildi. Encümen üyeliğine de Mesut Kocagöz, Büşra Özdemir, Ali Polat, Mehmet Cengiz Büyükgebiz ve Şerafettin Özer getirildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 1 yıl süreyle görev yapacak olan 9 kişiden oluşmasına karar verilen komisyon üyeleri de açık oyla seçildi. Buna göre komisyonlarda görev alacak isimler şu şekilde belirlendi:

Plan Bütçe Komisyonu: Mustafa Bilici, Zafer Tan, Mehmet Tufan, Batuhan Mutlu Engin, Abdurrahman Yılmaz, Serhat Demir, Levent Konur, Mehmet Yüksel, Avni Atay.

İmar ve Bayındırlık Komisyonu: Mehmet Hacıarifoğlu, Mithat Aras, Erkan Demirci, Zekeriya Altun, Ali Çetin, Hasan Cumhur Göncü, Yusuf Karamancı, Barış Bulut, Selçuk Senirli.

Çevre ve Sağlık Komisyonu: Ünal Çetinkaya, Osman Manis, Metin Altuntaş, Bülent Özgüven, Şevket Özkan, İsmail Demir, Fırat Demirci, Abdulkadir Çelik, Mustafa Baskak.

Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu: Esin Bilgiç, Halil Arıkan, Ender Barış, Mehmet Tufan, Kemal Yıldırım, Mehmet Ali Erdoğan, Mehmet Güven, Mehmet Durukan,Ramazan Özen.

Ulaşım Komisyonu: Deniz Filiz, Ahmet Can, Erşan Özden, Sıdıka Gökyar Kızılca, Muhammet Ural, Dilaver Tanık, İlhami Yıldıran, Gürsel Aşık, Abdurrahman Caran.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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