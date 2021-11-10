Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı içerisinde çeşitli aromatik bitkilerin yetiştirildiği "Koku Bahçesi" kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içinde lavanta, adaçayı ve biberiye gibi aromatik çeşitlerin bulunduğu bahçeden elde edilen bitkilerin ilk hasadı yapıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimini teşvik etmek ve tanıtmak için kurulan bahçeden elde edilen ürünler çay yapılarak ilk hasada özel düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, Antalya'nın aromatik bitkiler açısından çok zengin bir bölge olduğunu belirtti.

Çiftçilere bu alana yönelik teşvik çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Ay, "Bölgemizde yetişen bu değerli bitkileri hayvanat bahçesi içerisinde küçük bir alanda yansıtmak istedik. Oğul otu, adaçayı, zahter, ıtır, nane, biberiye ve lavanta gibi birçok tıbbi ve aromatik bitkilerimiz koku bahçesinde sergilenecek. Ayrıca belirli günlerde de hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilere bitki çayları ikram edilecek." diye konuştu.

-Büyükşehir engelsiz hizmet komisyonu toplandı

Büyükşehir Belediyesinin kamu kurumları, dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturduğu "Engelsiz Hizmet Komisyonu" toplandı.

Komisyon toplantısında, hayata geçirilecek projelerde engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve yapılan hizmetlere erişilebilirlik konusundaki çalışmalar ele alındı.

341 belediye işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 341 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Geçerliliği 3 yıl sürecek sözleşme kapsamında, işçilere ilk iki yıl yüzde 28, üçüncü yıl da ise enflasyon oranında zam yapıldı.

En düşük tavan yevmiyesi 203 lira olarak belirlenen sözleşme ile işçilere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 600 lira ikramiye verilecek.