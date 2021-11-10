Üye Girişi
Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

10.11.2021 16:29
Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı içerisinde çeşitli aromatik bitkilerin yetiştirildiği "Koku Bahçesi" kuruldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı içerisinde çeşitli aromatik bitkilerin yetiştirildiği "Koku Bahçesi" kuruldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, içinde lavanta, adaçayı ve biberiye gibi aromatik çeşitlerin bulunduğu bahçeden elde edilen bitkilerin ilk hasadı yapıldı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından ekonomik değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitki üretimini teşvik etmek ve tanıtmak için kurulan bahçeden elde edilen ürünler çay yapılarak ilk hasada özel düzenlenen etkinlikte ziyaretçilere ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürü Saadet Tuğrul Ay, Antalya'nın aromatik bitkiler açısından çok zengin bir bölge olduğunu belirtti.

Çiftçilere bu alana yönelik teşvik çalışmaları yaptıklarını vurgulayan Ay, "Bölgemizde yetişen bu değerli bitkileri hayvanat bahçesi içerisinde küçük bir alanda yansıtmak istedik. Oğul otu, adaçayı, zahter, ıtır, nane, biberiye ve lavanta gibi birçok tıbbi ve aromatik bitkilerimiz koku bahçesinde sergilenecek. Ayrıca belirli günlerde de hayvanat bahçesine gelen ziyaretçilere bitki çayları ikram edilecek." diye konuştu.

-Büyükşehir engelsiz hizmet komisyonu toplandı

Büyükşehir Belediyesinin kamu kurumları, dernek ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla oluşturduğu "Engelsiz Hizmet Komisyonu" toplandı.

Komisyon toplantısında, hayata geçirilecek projelerde engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve yapılan hizmetlere erişilebilirlik konusundaki çalışmalar ele alındı.

341 belediye işçisini kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı

Büyükşehir Belediyesi ve Belediye-İş Sendikası arasında 341 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Geçerliliği 3 yıl sürecek sözleşme kapsamında, işçilere ilk iki yıl yüzde 28, üçüncü yıl da ise enflasyon oranında zam yapıldı.

En düşük tavan yevmiyesi 203 lira olarak belirlenen sözleşme ile işçilere 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde 600 lira ikramiye verilecek.

Hayvanat Bahçesi, Antalya, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı 16:13 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler 16:07 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü 16:02 Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? 15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek? Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu 15:22 Esra Erol'da şakına çeviren itiraf: Beni çırılçıplak soyup kapının önüne koydu Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu! 14:51 Meteoroloji'nin uyarıları sonrası kar yağışı etkili oldu!
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' 14:31 Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Iğdır'da kazı yapan işçilerin kazmasına takıldı! Türü henüz bilinmeyen hayvan heyecan yarattı 13:57 Iğdır'da kazı yapan işçilerin kazmasına takıldı! Türü henüz bilinmeyen hayvan heyecan yarattı

Son Dakika Haberleri
16:21 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi
16:12 72 ilkokul öğrencisinde aynı belirti var! Apar topar hastaneye kaldırıldı
16:09 Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi
16:06 30 yıl boyunca hastalara içme suyu diye tuvalet suyu içirmişler
16:02 Meral Akşener, AB üyesi ülkelerin büyükelçileriyle görüştü
15:57 Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde!
15:52 Karamollaoğlu az önce başlayan görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan neler talep edecek?
15:50 Sadakatsiz, Ada Masalı, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanları yayınlandı! 10.11.2021
15:25 Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü
15:19 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı
Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi         
16:22
Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi Burcu Biricik, Camdaki Kız dizisinden ayrılacağı iddialarına açıklık getirdi         
16:09
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu         
16:02
Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde! Galatasaraylılara menajeri Ahmet Bulut'tan müjde!         
15:58
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı 10 Kasım'da Ardahan'a Atatürk'ün silüeti yansıdı         
15:19
DSÖ DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak         
14:41
Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek Lokomotiv maçı tekrar edilmeyecek         
13:57
Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!         
13:54
Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi Melisa Şenolsun, tamirci tezgahının üzerinde poz verdi         
13:45
Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü Eğitimi için geldiği İstanbul'da samuray kılıcıyla öldürüldü         
12:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı Ahmet Hamdi Çamlı: Bir köşesinde de mescit olsaydı         
11:48
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 16:34:21. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement