ANTALYA Cenaze namazında saflar seyrekleşti - Son Dakika
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ANTALYA Cenaze namazında saflar seyrekleşti

6 saat önce

Cenaze namazında saflar seyrekleştiAntalya Büyükşehir Belediyesi mezarlık şubesi gassal imamı İbrahim Ethem İrbeç, kıldırdığı cenaze namazında cemaatin 1 metre aralık olması konusunda uyardı.

Cenaze namazında saflar seyrekleşti

Antalya Büyükşehir Belediyesi mezarlık şubesi gassal imamı İbrahim Ethem İrbeç, kıldırdığı cenaze namazında cemaatin 1 metre aralık olması konusunda uyardı. İrbeç, "Bunu insanlığın ve toplumun sağlığı açısından yapıyoruz" dedi.

Din görevlilerin cemaatli ibadetlerinde, "Safları sıkı tutalım, omuzlar birbirine dokunmalı" uyarısı, dünyada yaklaşık 9 bin kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle tersine döndü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Ulusa sesleniş' konuşmasında kabine üyelerinin birer koltukla aralıklı oturması, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın cuma namazı dahil cemaatli ibadeti durdurmasının ardından cenaze namazlarına da farklı bir uygulama getirildi.

Antalya'da amansız hastalık nedeniyle 50 yaşında yaşama veda eden turizmci Kadriye Coşkun'un cenaze namazı camilerde ibadetin kısıtlanmasıyla, Antalya Büyükşehir Belediyesi Uncalı Kent Mezarlığı mescitinde kılındı.

Namaz öncesi Coşkun'un yakınlarının bazılarının maske takması ve eldivenli olması dikkati çekerken, namazı kıldıran gassal imam İbrahim Ethem İrbeç, maske taktı. İrbeç, namazdan önce "Dikkat etmemiz gereken hususlar var" diyerek camilerin koronavirüs nedeniyle ibadete kapatıldığını söyledi. İmam İrbeç, "Cenaze namazında şöyle bir uygulamaya geçeceğiz. Ellerimizi omuz hızasında yana açacağız. Sağımız solumuzda ön ve arkada 1 metre mesafe bırakalım. Bunu insanlığın ve toplumun sağlığı açısından yapıyoruz" şeklinde uyardı. Cemaatin kendi aralarındaki mesafeyi kontrol etmesini isteyen İrbeç, daha sonra cenaze namazını kıldırdı.

Namazın ardından DHA muhabirine konuşan gassal imam İrbeç, şunları söyledi:

"Son zamanlar koronavirüs salgınından dolmayı Diyanet İşleri Başkanlığımız ve devletimiz ortak bir karar aldı. Bu uygulamayı yapmamız toplum açısından ve kendi sağlımız açısından önemli. Bunu yapmamız ve uymamız gerekiyor. Toplu ibadethaneler 5 vakit ve Cuma namazı buna dahil toplu namaz kılanamıyor. Bu uygulamaya cenaze namazlarını da dahil ettik. Sağdan soldan, önden arkadan 1 metre olmak üzere mesafe bırakarak insanların kaynaşmamasını sağlayarak hastalık geçene kadar bu şekilde önlemi aldık."

İrbeç, bazı cematin tepki gösterdiğini de belirtip, "Cami cemaati tepkiler veriyor tabi biz tatlı bir dille anlatmaya çalışıyoruz, uymaları gerektiğini söylüyoruz. Uymaları durumunda onların ve bizim sağlığımız tehlikeye atılmayacak, mecbur uymak zorundalar" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü yetkilileri de cenaze sahiplerine ve yakınlarına namaz öncesi ve sırasında virüs ile alakalı daha dikkatli olmaları konusunda bilgi veriyor.

ANTALYA Cenaze namazında saflar seyrekleşti

İbrahim Ethem, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 03:59 Kaynak: DHA

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