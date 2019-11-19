Son Dakika Haberleri: Antalya'da 14 yıl hapis cezası verilen cinsel istismar sanığı yakalandı
Son Dakika Güncel Antalya'da 14 yıl hapis cezası verilen cinsel istismar sanığı yakalandı - Son Dakika

Antalya'da 14 yıl hapis cezası verilen cinsel istismar sanığı yakalandı

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin mektup bırakarak intihar etmesine ilişkin "nitelikli cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık gizlendiği yayla evinde gözaltına alındı.

Antalya'da 14 yıl hapis cezası verilen cinsel istismar sanığı yakalandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kişinin mektup bırakarak intihar etmesine ilişkin "nitelikli cinsel istismar" suçundan 14 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık gizlendiği yayla evinde gözaltına alındı.


Yargıtay 14. Ceza Dairesince yerel mahkemenin verdiği kararın bozulmasının ardından Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden yargılanan ve tekrar 14 yıl hapis cezası verilen tutuksuz sanığın yakalanması için jandarma ve polis ekipleri çalışma başlattı.


İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Selahattin S'nin Alanya kırsalındaki Susuz Yaylası'ndaki bir evde gizlendiği belirlendi. Ekipler düzenledikleri operasyonda sanığı evde gözaltına aldı.


Sanık, karakoldaki işlemlerinin ardından yarın adliyeye sevk edilecek.


Olay ve yargılama süreci

Alanya ilçesinde 5 Nisan 2017'de 19 yaşındaki Ayşenur G, mektup bırakarak intihar etmişti. Olayla ilgili hakkında nitelikli cinsel istismar suçundan dava açılan sanık, Alanya 1. Ağır Ceza Mahkemesince 14 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.


Yargıtay 14. Ceza Dairesince 24 Haziran 2019'da verilen kararda, olayın tek tanığı olan mağdurun intihar etmesi sonucu dinlenemediği, birinci derece tanığın ortadan kalktığı, sanığın suçu işlediğine dair cezalandırılmasına yeter her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle oy çokluğuyla dosyanın yerel mahkemede yeniden görülmesine hükmedilmişti.

Mahkeme heyeti, 14 Kasım 2019'da yeniden görülen davada, hakkında 14 yıl hapis cezası verdiği sanığın tutuklanmasına karar vermişti.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ayşenur'a cinsel saldırıda bulunup, intiharına neden olan kuzeni yakalandı
Bakan Selçuk açıkladı: 3600 ek gösterge için kapsamlı çalışma başlatıldı Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen Güleda Cankel'in annesinin feryadı yürek dağladı Meksika'da bir çiftlikte çantalar içinde 25 ceset bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 04:40:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da 14 yıl hapis cezası verilen cinsel istismar sanığı yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]