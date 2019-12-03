Son Dakika Haberleri: Antalya'da 2 çocuk babası adam, araç içinde kurşun yağmuruna tutuldu
Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da 2 çocuk babası adam, araç içinde kurşun yağmuruna tutuldu - Son Dakika

Antalya'da 2 çocuk babası adam, araç içinde kurşun yağmuruna tutuldu

7 saat önce

Eşiyle uzun süredir ayrı yaşadığı bildirilen Deniz Baş, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

Antalya'da 2 çocuk babası adam, araç içinde kurşun yağmuruna tutuldu, System.String[]

Eşiyle uzun süredir ayrı yaşadığı bildirilen Deniz Baş, pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Olayın ardından Deniz Baş'ın ayrı yaşadığı eşi Merve Nur Baş cinayeti kendisinin işlediğini belirterek polise teslim olurken, annesi "Vicdanım acıdı. Oğlumun yaşında, ailesine nasıl haber vereceğim" dedi.


Olay, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Deniz Baş 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş'ın aracı yol üzerinde bulunan bir bahçe duvarına çarparak durdu. Olayın ardından çok sayıda polis ekibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi kurtarma ekibi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralandığı belirlenen Deniz Baş, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Baş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.


Kayınvalide: "Oğlumun yaşında, ailesine nasıl haber vereceğim"


Olayın ardından cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen Deniz Baş'ın ayrı yaşadığı eşi Merve Nur Baş polise teslim olurken, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı. Deniz Baş'ın kullandığı araç, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Manavgat Emniyet Müdürlüğü bahçesine kaldırıldı.


Diğer taraftan olay yerinde bulunan Merve Nur Baş'ın annesi, kızının şiddetli geçimsizlik nedeniyle uzun süredir kocasından ayrı yaşadığını belirterek, "Kızım evini terk edip bizimle birlikte yaşıyor. Ayrı olmasına rağmen sürekli kızıma eziyet ediyor. Savcılığa ve polise defalarca şikayetimiz var. Sabah gelip eşime saldırmaya kalktı. Yine otomobille evin önüne gelince kızım tüfekle ateş etti. Ama vicdanım acıdı. Oğlumun yaşında, ailesi Almanya'da nasıl haber vereceğim" dedi. - ANTALYA

Merve Nur, Manavgat, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:52 Kaynak: İHA
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