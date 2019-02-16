Son Dakika Haberleri: Antalya'da 20 Bin 300 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi

Antalya'da 20 Bin 300 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi

21 dakika önce

Antalya'nın Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Antalya'da 20 Bin 300 Adet Ecstasy Hap Ele Geçirildi, System.String[]
Antalya'nın Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Döşemealtı ilçesi uygulama noktasında durdurulan bir araçta Narkotik Madde Arama Köpeği ile arama yaptı. İçerisinde A.Ç., M.A. ve H.B.'nin bulunduğu kamyonette gizli bölmelere zulalanmış 20 bin 300 adet ecstasy hap ele geçirildi. A.Ç., M.A. ve H.B. haklarında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 09:51 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Döşemealtı, Antalya, Güncel
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