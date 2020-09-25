Son dakika haberleri... Antalya'da 250 polisle şok narkotik uygulaması - Son Dakika

Son dakika haberleri... Antalya'da 250 polisle şok narkotik uygulaması

Son dakika gündem haberi... Antalya'da polis tarafından gerçekleştirilen şok narkotik uygulaması gerçekleştirildi.

Son dakika haberleri... Antalya'da 250 polisle şok narkotik uygulaması, System.String[]

Antalya'da polis tarafından gerçekleştirilen şok narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 236 araç sorgulandı, 11 araca 42 bin 460 lira para cezası kesildi, 6 kişiye de çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

24 Eylül Perşembe günü 22.00 - 00.00 saatleri arasında Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik, özel harekat, asayiş, trafik, çevik kuvvet şube müdürlüklerinden 250 personel ve 2 narkotik madde arama köpeğini katılımı ile şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada sorgulanan 236 araçtan 11'ine 42 bin 460 TL para cezası uygulanıp, 4 araç trafikten men edildi. 526 kişinin sorgulandığı uygulamada aranması olan 4 şahıs yakalandı.

Yapılan 'Şok Uygulamada' da 3 kişiye 'Kullanmak için Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak" suçundan, 2 kişiye "Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak" suçundan, 1 kişiye de "6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı.

Ekiplerin yaptıkları aramalarda da çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

(İHA)

Son dakika haberleri... Antalya'da 250 polisle şok narkotik uygulaması
Son dakika haberleri... Antalya'da 250 polisle şok narkotik uygulaması
Son dakika haberleri... Antalya'da 250 polisle şok narkotik uygulaması
Son dakika haberleri... Antalya'da 250 polisle şok narkotik uygulaması

Para Cezası, Narkotik, Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 21:28 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Antalya'da 250 polisle şok narkotik uygulaması - Son Dakika

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