ANTALYA'DA 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, 8 SAAT SONRA YAKALANDI - Son Dakika
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ANTALYA'DA 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, 8 SAAT SONRA YAKALANDI

03.02.2023 12:10

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, kumar borcu yüzünden çıkan tartışmada Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i (33) tabancayla öldürüp Halil Ülkü'yü de ağır yaralayan Ahmet Karabulut (48), jandarmanın oluşturduğu özel ekip tarafından olaydan 8 saat sonra yakaladı.

ANTALYA'nın Aksu ilçesinde, kumar borcu yüzünden çıkan tartışmada Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i (33) tabancayla öldürüp Halil Ülkü'yü de ağır yaralayan Ahmet Karabulut (48), jandarmanın oluşturduğu özel ekip tarafından olaydan 8 saat sonra yakaladı.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Aksu ilçesine bağlı Karaöz Mahallesi'nde meydana geldi. Bir aracın içinde bulunan 5 kişi arasında iddiaya göre, kumar borcu yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ahmet Karabulut yanındaki tabancayla ateş açtı. Vücuduna mermi isabet eden Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir, oğlu Galip Topdemir ve Halil Ülkü yaralandı. Ahmet Karabulut olayın ardından araçtan inerek uzaklaştı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler yaptıkları incelemede Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Halil Ülkü ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

'BORCUMU ÖDEYECEĞİM', DİYE ÇAĞIRMIŞ

Mahmut Şimşek ile İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'in cenazeleri, savcı incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Ahmet Karabulut'un, borcu olduğu Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'i "Borcunuzu ödeyeceğim" diyerek olay yerine çağırdığı öğrenildi. Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve Galip Topdemir'in, 07 BCT 520 plakalı hafif ticari araçla olay yerine gelerek Ahmet Karabulut ile buluştuğu, çıkan tartışmada Karabulut'un tabancayla 3 kişiye ateş açıp kaçtığı belirtildi. Halil Ülkü'yü de olay yeri yakınındaki noktada ağır yaralayan Karabulut, sosyal medya hesabında isminin yanına 'Daha filmin başındayız' yazdığı görüldü.

'ÖDEDİĞİM SENETLERİ VERMEDİLER'

Cinayetin hemen ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Aksu İlçe Komutanlığı ekipleri, şüpheli Karabulut'un yakalanması için özel ekip kurdu. Çiftçilik yapan Karabulut'un gideceği noktaları tespit eden özel ekip, cinayetten 8 saat sonra şüpheliyi Aksu İlçesi Topallı Mahallesi'nde saklandığı yerde yakaladı. Sağlık kontrolü sonrası ilk ifadesini veren Ahmet Karabulut'un, "Sürekli senet imzalattılar, ödediğim senetleri vermediler, çıkmaza girdim ve bu yüzden vurdum" dediği öğrenildi. Evli ve 2 çocuk babası Karabulut, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

Adli tıp kurumunda otopsi işlemi tamamlanan Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek'in cenazesi ailesine teslim edildi. İbrahim Topdemir ile oğlu Galip Topdemir'in cenazeleri de bugün yapılacak otopsi sonrası ailelerine teslim edilecek. Cenazeler Aksu ilçesinde defnedilecek. Silahlı saldırıda yaralanan Halil Ünlü'nün hastanedeki tedavisi sürüyor. (DHA)

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)-

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ANTALYA'DA 3 KİŞİYİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, 8 SAAT SONRA YAKALANDI - Son Dakika
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