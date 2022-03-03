ANTALYA'DA 79 EVİ SU BASTI, 14 ARAÇ SUDA MAHSUR KALDI - Son Dakika
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ANTALYA'DA 79 EVİ SU BASTI, 14 ARAÇ SUDA MAHSUR KALDI

03.03.2022 15:29

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın yarattığı olumsuzlukları gidermek için tüm birimleriyle görev başındaydı.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün akşam etkili olan şiddetli yağış ve fırtınanın yarattığı olumsuzlukları gidermek için tüm birimleriyle görev başındaydı. Antalya'da ve ilçelerde toplam 79 su baskını yaşanırken, 14 araçtan sel sularında mahsur kaldı, 1 çatı uçtu, 5 ağaç devrildi.

Antalya'da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, gece ve gündüz tüm ekipleri ile teyakkuzda kalarak yaşanan, olumsuzluklara hızla müdahale etti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleri tüm birimleriyle kesintisiz görev yaptı.

İTFAİYE ALARMDAYDI

Hızı saatte 90 km'ye ulaşan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri merkez ve ilçelerde su baskını, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olaylara koştu. İtfaiye ekipleri, Konyaaltı, Kepez, Muratpaşa, Döşemealtı, Alanya ve Kemer ilçelerinde toplam 79 su baskını, 14 araçtan tahliye, 1 çatı uçması, 5 ağaç devrilmesi olayına müdahale etti.

DEVRİLEN AĞAÇLAR KALDIRILDI

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri akşam saatlerinden itibaren gelen ihbarları anında değerlendirdi. Birçok noktada yola devrilen ağaç ve ağaçlardan kopan dallar trafik ve can güvenliği için hızla kaldırıldı. ASAT ekipleri de, kent içinde tıkanan mazgalları açarken, iş makineleri ile su taşkınlarını önlemeye çalıştı.

ALANYA'DA HEYELANIN KAPATTIĞI YOLLAR AÇILDI

Öte yandan, Alanya'da İmamlı, Büyükpınar-Uğrak, Çamlıca-Türktaş, Süleymanlar-Kayabaşı grup yolu olmak üzere toplam üç noktada heyelan meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri yoğun çalışmayla 7 mahalleye ulaşım sağlayan yolları kısa sürede yeniden ulaşıma açtı.

ANTALYA'DA 79 EVİ SU BASTI, 14 ARAÇ SUDA MAHSUR KALDI
ANTALYA'DA 79 EVİ SU BASTI, 14 ARAÇ SUDA MAHSUR KALDI
ANTALYA'DA 79 EVİ SU BASTI, 14 ARAÇ SUDA MAHSUR KALDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA 79 EVİ SU BASTI, 14 ARAÇ SUDA MAHSUR KALDI - Son Dakika


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