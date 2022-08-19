Alevler arasında mahsur kalan felçli kadını komşusu kurtardı - Son Dakika
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Alevler arasında mahsur kalan felçli kadını komşusu kurtardı

19.08.2022 20:39
Alevler arasında mahsur kalan felçli kadını komşusu kurtardı

Antalya'da 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift ile torunu, komşusunun alevleri erken fark etmesi sayesinde kurtarıldı.

Antalya'da 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede çıkan yangında mahsur kalan yaşlı çift ile torunu, komşusunun alevleri erken fark etmesi sayesinde kurtarıldı. Yangında daire küle dönerken, dumandan etkilenen felçli yaşlı kadın ile eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerindeki 8 katlı apartmanın en üst katındaki dairede saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Ali (74) ve felçli eşi Fatma Gembeş (73) ile 7 yaşındaki torunları Berkay'ın bulunduğu daireden alevlerin yükseldiğini gören komşusu, içeriye girip mahsur kalan çifti ve torunu kurtardı. Daire yanmaya devam ederken, durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri dumandan etkilenen yaşlı çift ve torununa ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı. Çift ve torunlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakinlerini sokağa döken yangında, daire adeta küle döndü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiye ve polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Muratpaşa, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alevler arasında mahsur kalan felçli kadını komşusu kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alevler arasında mahsur kalan felçli kadını komşusu kurtardı - Son Dakika
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