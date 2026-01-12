Antalya\'da Asayiş Verileri: 2025\'te 119 Bin Olay Aydınlatıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2025 yılı genelini ve Aralık ayını kapsayan asayiş, güvenlik, trafik ve sahil güvenlik verilerini kamuoyuyla paylaştı. Vali Şahin, 2025 yılında kaçakçılık, mali ve organize suçlara yönelik bin 883 operasyon düzenlendiğini ve bu operasyonlarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 16 milyar 678 milyon 552 bin lira tutarındaki malvarlığına el konulduğunu bildirdi. Vali Şahin bu rakama ilişkin, 'Korkunç bir rakam' değerlendirmesine bulundu.

Antalya Valiliği Hükümet Konağında gerçekleştirilen Aralık ayı ve 2025 yılı İl Asayiş ve Güvenlik Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, Antalya Valisi Hulusi Şahin'e, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ahmet Kavukcu ve Antalya Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun eşlik etti.

Vali Şahin, il genelinde suçla mücadelenin emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla sürdürüldüğünü belirtti. Aralık ayında il genelinde 9 bin 382 asayiş olayı meydana gelirken, olayların yüzde 99,2'si aydınlatıldı. Olayların 3 bin 337'si kişilere, 1182'si malvarlığına, 1451'i topluma, 81'i millete ve devlete karşı işlendi. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 4 bin 29 kişi yakalandı, bunlardan 930'u tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah ve suç unsuru ele geçirilirken, 15 çalıntı otomobil, 27 motosiklet ve 10 elektrikli bisiklet bulundu. Ayrıca 81 bin 236 lira değerinde ziynet eşyası ile 3 bin lira nakit para ele geçirildi. Kaçakçılık, mali ve organize suçlara yönelik 177 operasyon gerçekleştirildi. 316 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 24 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda milyonlarca adet kaçak makaron, tonlarca kaçak tütün, binlerce litre kaçak alkol, tarihi eserler, sahte para ve sahte belgeler ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik 14 operasyonda 17 organizatör hakkında işlem yapıldı. 5 kişi tutuklandı. Mobil Göç Noktalarında yapılan kontrollerde binlerce yabancı uyruklu şahıs sorgulandı. Antalya genelinde 108 bin 468 yabancı uyruklu kişinin oturma ve çalışma izinli olarak ikamet ettiği bildirildi. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 876 operasyon düzenlendi. 968 şüpheliye işlem yapılırken, 85 kişi tutuklandı. Operasyonlarda kilogramlarca uyuşturucu madde ile binlerce sentetik hap ele geçirildi. Aralık ayında 429 bin 611 sürücü denetlendi, 77 bin 659 idari para cezası uygulandı. 2 bin 49 trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 1310 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 2 bin 187 saat görev icra edilirken, 568 gemi ve tekne kontrol edildi. Mevzuata aykırı faaliyet tespit edilen 84 işletmeye yasal işlem yapıldı.

Antalya'da 2025'te 119 bin 999 asayiş olayın yüzde 99,4'ü aydınlatıldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2025 yılı boyunca asayiş, güvenlik, kaçakçılık, narkotik, trafik ve sahil güvenlik alanlarında yürütülen çalışmalara ilişkin toplam verileri de açıkladı. Vali Şahin, polis, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin koordinasyonuyla suçla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

2025 yılında il genelinde 119 bin 999 asayiş olayı meydana geldi. Olayların yüzde 99,4'ü aydınlatıldı. Suçların 46 bin 252'si kişilere, 16 bin 663'ü malvarlığına, 15 bin 288'i topluma, bin 530'u millete ve devlete karşı işlendi. Aranan şahıslara yönelik çalışmalarda 49 bin 587 kişi yakalandı, 9 bin 554 kişi tutuklandı. Operasyonlarda bin 685 tabanca, 20 uzun namlulu silah ile milyonlarca lira değerinde ziynet eşyası, döviz ve nakit para ele geçirildi.

"Korkunç bir rakam"

Kaçakçılık, mali ve organize suçlara yönelik bin 883 operasyon düzenlendi. 3 bin 659 şüpheliye işlem yapılırken, 603 kişi tutuklandı. Operasyonlarda tonlarca kaçak alkol, milyonlarca makaron, siyanür, tarihi eser, sahte para ve kaçak ilaç ele geçirildi. Vali Şahin, suçtan elde edildiği değerlendirilen ve ele geçirilen 16 milyar 678 milyon 552 bin 438 lira tutarını ise 'korkunç' bir rakam olarak tanımladı.

Göçmen kaçakçılığı

Göçmen kaçakçılığına yönelik 104 operasyonda 211 organizatör hakkında işlem yapıldı. 75 kişi tutuklandı. Yakalanan 680 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından GÖKSEM'e teslim edildi. Antalya genelinde 108 bin 468 yabancı uyruklu kişinin oturma ve çalışma izinli olarak ikamet ettiği bildirildi.

Narkotik suçları

2025'te il genelinde 11 bin 401 narkotik operasyonu gerçekleştirildi. 12 bin 889 şüpheliye işlem yapılırken, 1660 kişi tutuklandı. "NARKO KAPAN ANTALYA-2" operasyonunda 503 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda yüzlerce kilogram uyuşturucu madde ile milyonlarca kullanımlık sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Siber suçlar

Siber suçlara yönelik 105 operasyonda 602 şüpheli yakalandı, 166 kişi tutuklandı. Yıl boyunca 5 milyon 342 bin sürücü denetlendi, 1 milyon 222 bin idari para cezası uygulandı. 26 bin 89 trafik kazasında 98 kişi hayatını kaybetti, 19 bin 35 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 41 bin 683 saat görev icra edilirken, 13 bin 407 gemi ve tekne kontrol edildi. Mevzuata aykırı faaliyette bulunan 2 bin 148 işletmeye işlem yapıldı.

Antalya'da trafik denetimleri arttı, can kaybı azaldı

Antalya Valisi Hulusi Şahin, 2024 ve 2025 yıllarına ait trafik verilerini karşılaştırmalı olarak değerlendirerek, denetimlerde artış yaşanırken trafik kazalarındaki can kaybının azaldığını açıkladı. Vali Şahin, artan araç sayısına rağmen alınan önlemlerle trafik güvenliğinde önemli kazanımlar sağlandığını vurguladı. İl genelinde 2024 yılında 4 milyon 395 bin 144, 2025 yılında ise 5 milyon 342 bin 857 sürücü denetlendi. Denetimlerde yüzde 21,6 artış kaydedildi. Uygulanan idari para cezası sayısı 2024'te 1 milyon 98 bin 980 iken, 2025'te 1 milyon 222 bin 226'ya yükseldi. Cezalarda yüzde 11,2 artış yaşandı.

Trafikten men ve kazalar

Trafikten men edilen araç sayısı 36 bin 267'den 40 bin 176'ya çıkarak yüzde 10,8 arttı. Trafik kazası sayısı 2024'te 24 bin 889, 2025'te ise 26 bin 89 olarak kayıtlara geçti. Kazalarda yüzde 4,8 artış görüldü.

2024 yılında meydana gelen kazalarda 116 kişi hayatını kaybetti, 18 bin 122 kişi yaralandı. 2025 yılında ise 98 kişi yaşamını yitirirken, 19 bin 35 kişi yaralandı. Bu verilere göre trafik kazalarındaki ölüm sayısında 2024 yılına oranla yüzde 15,5 azalış sağlandı.

Araç sayısı artıyor

Antalya'da tescilli motorlu araç sayısı 2024'te 1 milyon 560 bin 455, 2025'te 1 milyon 670 bin 724 oldu. Araç sayısındaki artış yüzde 7,1 olarak gerçekleşti.

Motosiklet sayısı ise 489 bin 626'dan 532 bin 817'ye yükseldi.

Emniyet müdürü rahatsızlandı

Öte yandan toplantının sonlarına doğru Antalya İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu rahatsızlandı. Vali Şahin'den müsaade isteyen Zaimoğlu, yaklaşık 5 dakika oturup dinlendikten sonra tekrar ayağa kalkarak toplantıyı takip etti. Zaimoğlu'nun yoğun tempo nedeniyle rahatsızlandığı öğrenildi. Vali Şahin ise Zaimoğlu'nun rahatsızlığına ilişkin, "Oldukça uzun bir veri vardı ve o yüzden hepimizin bir miktar tansiyonu düştü. İl Emniyet Müdürümüzün de tansiyonu düştü, geçmiş olsun" dedi.

EXPO dönüşümü

Soruları da yanıtlayan Vali Şahin, EXPO'nun Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) ev sahipliği yapacağına yönelik sürece ilişkin, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un COP31 Başkanı olduğunu hatırlattı. Vali Şahin, Bakan Kurum ile değerlendirme toplantısında neler yapılacağının konuşulduğunu belirterek, "EXPO alanına talih kuşu kondu diyebiliriz. Oradaki tüm eksiklikler bu vesileyle tamamlanacak. Yeni bir hüviyet ve kalıcı bir deneti ile Antalya ve Türkiye'nin hizmetine sunulacak. Kasım ayında COP31'i tamamladıktan sonra, artık EXPO alanı Antalyalıların hizmetine 12 ay 365 gün hizmet verecek şekilde organize edilecek" dedi. - ANTALYA