Antalya'da baldızını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da baldızını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Antalya'da baldızını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

13 dakika önce

Antalya'da, Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya'da baldızını bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi, System.String[]

Antalya'da, Fas uyruklu baldızını bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Karakaş, müşteki Sıham Karakaş ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanık Karakaş'ın babası Necdet Karakaş, oğlunun psikolojik sorunlar yaşadığını öne sürdü.

Sanığın annesi Hatice Karakaş ise oğlunu yaşanan olaydan dolayı kınadığını, evlatlıktan reddettiğini dile getirdi.

Oğlunun geliniyle iyi geçinmeyi tercih etmediğini belirten Karakaş, "Biz gelinimizi, torunlarımızı seviyorduk. Bu olayın bu noktaya gelmesine çok üzüldüm." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığıyla ilgili Antalya Adli Tıp Kurumu Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Teomanpaşa Mahallesi'nde 28 Eylül 2019'da Ercan Karakaş ile baldızı Rajae Ait Lhaj arasında tartışma çıkmıştı. Karakaş, evden kaçan baldızını Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nin bahçesinde bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 07:42 Kaynak: AA
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