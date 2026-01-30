Antalya'da Bıçaklama Davasında Keşif Talebi - Son Dakika
Antalya'da Bıçaklama Davasında Keşif Talebi

30.01.2026 16:15
Antalya'da bıçaklanarak öldürülen gencin davasında anne keşif talep etti, sanıklar beraat istedi.

Antalya'da 26 yaşındaki gencin eski kız arkadaşının evinin önünde çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davanın yedinci celsesi görüldü. Duruşmada konuşan anne Sevim Talay, "Ben çocuğumun vefatından sonra yıkanırken yanına girdim, boynunda ve yüzünde tırnak izleri vardı. Neden adli tıp raporunda çıkmadı" diyerek keşif talep etti.

Antalya'nın Aksu ilçesi Pınarlı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 25 Aralık 2024 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre Seyit Muhammet Talay (26) bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı A.S.'nin (23) evinin yakınında aracında bekledi. Durumu fark eden A.S.'nin babası Ömer S. ile yakınlarının Talay'ın yanına gelmesiyle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü olayda Talay, karnından bıçaklandı. Ağır yaralanan genç, kaldırıldığı Kepez Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayın ardından baba Ömer S. ile kızları A.S. ve D.S. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ömer S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.S. ve D.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Sanıklar hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla iddianame düzenlendi. İddianamede, sanıkların birlikte hareket ettikleri, maktul yaralı haldeyken saldırının devam ettiği yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Anne ve babadan keşif talebi

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın yedinci celsesine, maktul Seyit Muhammet Talay'ın ailesi, tutuklu sanık Ömer S., tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T. ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan baba Ramazan Talay, olay yerinin kör nokta olduğunu belirterek, adaletli bir keşif yapılmasını talep etti.

Anne Sevim Talay ise oğlunun yalnızca bıçaklanmadığını, sonrasında da darbedildiğini öne sürerek, "İfadeleri okudum, çocuğumu Ömer S.'nin 3 çocuğu darbediyor. Bıçaklandıktan sonra yerde de darbediyorlar. Ben çocuğumun vefatından sonra yıkanırken yanına girdim, boynunda ve yüzünde tırnak izleri vardı. Neden adli tıp raporunda çıkmadı. Ev ile olay yeri 25-30 metre, keşif yapılmasını istiyorum" dedi.

"Bu suçu işlemedim"

Tutuklu sanık Ömer S. ise suçlamaları reddederek, "Bu suçu işlemedim. Karşı taraf sürekli mahkemeyi uzatarak mağdur olmama neden oluyor. Bir yılı aşkın süredir cezaevindeyim. Hem ben hem ailem zarar gördü. İşlemediğim bir suçtan dolayı buradayım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Müşteki avukatı Huriye Erbuğa, bir sonraki celsede olaya tanıklık ettiğini düşündükleri kişinin dinlenmesini ve tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Tutuksuz sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ömer S.'nin tutukluluk halinin devamına ve tanık dinlenmesi talebinin kabulüne karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

