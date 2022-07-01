Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

01.07.2022 13:40
Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir kadını bıçakla yaralayarak kaçan şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle 2436 Sokak'ta tartıştığı N.C'yi (39) boynundan ve sırtından yaralayan şüpheli Ö.G'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri Ö.G'yi Yeşildere Mahallesi'nde gözaltına aldı. Şüpheli, ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayın ardından kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden N.C'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Dün Kepez ilçesinde sokakta gördüğü N.C. ile tartışan Ö.G, yanında bulundurduğu bıçak ile kadını boyun ve sırt bölgesinden yaraladıktan sonra kaçmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Antalya Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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