Dün Kepez ilçesinde sokakta gördüğü N.C. ile tartışan Ö.G, yanında bulundurduğu bıçak ile kadını boyun ve sırt bölgesinden yaraladıktan sonra kaçmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da bir kadını bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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