Antalya'da çiftçinin bulduğu gök taşının incelenmesi tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Teknoloji Antalya'da çiftçinin bulduğu gök taşının incelenmesi tamamlandı - Son Dakika

Antalya'da çiftçinin bulduğu gök taşının incelenmesi tamamlandı

6 saat önce

Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Güngör'ün, ceviz ağacı dikerken bulduğu meteoritin (gök taşı), Türkiye'den literatüre giren 16'ncı örnek olduğu belirlendi.

Antalya'da çiftçinin bulduğu gök taşının incelenmesi tamamlandı, System.String[]

Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Güngör'ün, ceviz ağacı dikerken bulduğu meteoritin (gök taşı), Türkiye'den literatüre giren 16'ncı örnek olduğu belirlendi.

Arazide çalışırken şahit olduğu meteor olayından 11 yıl sonra, bahçesinde gördüğü bir taşın meteorit olabileceğini düşünen Güngör, 1100 gram ağırlığındaki taşın bir parçasını, incelenmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesindeki Meteorit Laboratuvarı'na gönderdi.

ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerekli inceleme ve analizlerin yapılması sonucunda bunun bir gök taşı olduğu kanaatine varıldı. Daha sonra bu parça, Güngör'e teslim edildi.

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez bünyesinde gök taşı araştırma biriminin bulunduğunu söyledi.

İncelemelerle ilgili prosedürü anlatan Oral, "Teslim edilen örnekler üzerinden fotoğraflayarak önce bir ön değerlendirme yapılıp bunun analize gerek olup olmadığı kanaatine varıldıktan sonra karşı taraf bilgilendirilir. Analiz istenilirse, analiz yapıldıktan sonra bu gelen örneğin gök taşı olup olmadığı konusunda karşı tarafı bilgilendiririz." diye konuştu.

Doç. Dr. Oral, Kaş ilçesinde bulunan taşa ait örneğin kendilerine ulaştırıldığını belirtti.

Ön incelemenin sonucunda bunun, gök taşı olabileceği kanaatine varıldıktan sonra analizlerinin yapıldığı bilgisini veren Oral, şunları kaydetti:

"Analizleri gerçekleştirildikten sonra Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş hocamız, bunun gök taşı olduğu kanaatine vardı. Bu örnek, Türkiye'deki bildiğim kadarıyla 16 gök taşı örneğinden biri ve en son bulunan, Türkiye'den literatüre en son giren örnek. Yaklaşık 1 kilogram civarında. Analizi yapıldıktan sonra sahibine örneğin iadesi tekrar gerçekleştirilip sonuçları literatüre dahil edilmiştir."

Mehmet Güngör, Türkiye, Antalya, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

"Hasarlı cipi kusursuz" diye sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı
Eşini pompalıyla vurdu, 17,5 yıl hapis cezasına teşekkür etti Son dakika: Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
18:30 WSJ: NATO'nun Türkiye'yle ilgili kuşkuları var - Son Dakika Haber
18:27 Türkiye'deki Katolikler Noel'i nasıl kutluyor? - Son Dakika Haber
18:24 Afganistan'da Taliban örgütü yol keserek 27 barış aktivistini kaçırdı - Son Dakika Haber
18:19 İki tır çarpıştı, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika Haber
18:16 Kastamonu'da Horma Kanyonu'nda suya düşen karaca kurtarıldı - Son Dakika Haber
18:03 Evimi yakanı bulun diye feryat eden kadının, kendi evini yaktığı ortaya çıktı - Son Dakika Haber
17:12 Şehit Asteğmen Kubilay'ın torunu, anma gününden bir gün sonra parti üyesi oldu - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 18:36:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya'da çiftçinin bulduğu gök taşının incelenmesi tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]