Antalya'da çiftçinin bulduğu gök taşının incelenmesi tamamlandı - Son Dakika

Antalya'nın Kaş ilçesinde çiftçilik yapan Mehmet Güngör'ün, ceviz ağacı dikerken bulduğu meteoritin (gök taşı), Türkiye'den literatüre giren 16'ncı örnek olduğu belirlendi.

Arazide çalışırken şahit olduğu meteor olayından 11 yıl sonra, bahçesinde gördüğü bir taşın meteorit olabileceğini düşünen Güngör, 1100 gram ağırlığındaki taşın bir parçasını, incelenmesi için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) bünyesindeki Meteorit Laboratuvarı'na gönderdi.

ÇOMÜ Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde gerekli inceleme ve analizlerin yapılması sonucunda bunun bir gök taşı olduğu kanaatine varıldı. Daha sonra bu parça, Güngör'e teslim edildi.

Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ayhan Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkez bünyesinde gök taşı araştırma biriminin bulunduğunu söyledi.

İncelemelerle ilgili prosedürü anlatan Oral, "Teslim edilen örnekler üzerinden fotoğraflayarak önce bir ön değerlendirme yapılıp bunun analize gerek olup olmadığı kanaatine varıldıktan sonra karşı taraf bilgilendirilir. Analiz istenilirse, analiz yapıldıktan sonra bu gelen örneğin gök taşı olup olmadığı konusunda karşı tarafı bilgilendiririz." diye konuştu.

Doç. Dr. Oral, Kaş ilçesinde bulunan taşa ait örneğin kendilerine ulaştırıldığını belirtti.

Ön incelemenin sonucunda bunun, gök taşı olabileceği kanaatine varıldıktan sonra analizlerinin yapıldığı bilgisini veren Oral, şunları kaydetti:

"Analizleri gerçekleştirildikten sonra Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yeşiltaş hocamız, bunun gök taşı olduğu kanaatine vardı. Bu örnek, Türkiye'deki bildiğim kadarıyla 16 gök taşı örneğinden biri ve en son bulunan, Türkiye'den literatüre en son giren örnek. Yaklaşık 1 kilogram civarında. Analizi yapıldıktan sonra sahibine örneğin iadesi tekrar gerçekleştirilip sonuçları literatüre dahil edilmiştir."