Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı - Son Dakika
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Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı

25.06.2022 13:11

Antalya'nın Kemer ilçesinde şiddetli yağış ve fırtınayla birlikte kısa süreli hortum oluştu. O esmada bir otelin al girişinin metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı. Biri kadın iki turist yararlanırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Antalya merkez ve ilçelerinde dün öğleden sonra aniden başlayan yağış ve fırtına etkili oldu. Kısa süreli hava olayında bir çok kaza, ağaç devrilmesi ve küçük su baskınları yaşandı. Kemer ilçe girişinde bir otelin mal girişinin metal sundurma kapağı oluşan kısa süreli hortumda yerinden çıktı ve uzun süre refüjde takılı şekilde kaldı.

DEV KAPAK TURİST ÇİFTE FECİ ŞEKİLDE ÇARPTI

Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla savrulmaya başlayan kapak o sırada el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçen turist çifte çarptı.

TURİSTLERİN İMDADINA VATANDAŞ YETİŞTİ

Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen turistlerin yardımına tente altında gizlenen vatandaşlar yetişti. Dev kapak yerden kaldırılırken, yaralı biri kadın Almanya uyruklu iki turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Alanya'da denize giren Alman turist boğuldu Alanya'da denize giren Alman turist boğuldu Kemer'de 46 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi Kemer'de 46 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
Kaynak: İHA

Antalya, turist, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı - Son Dakika
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