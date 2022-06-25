Antalya'da çıkan fırtınayla birlikte hortum oluştu! Metal sundurması yoldan geçen iki turiste çarptı

Antalya merkez ve ilçelerinde dün öğleden sonra aniden başlayan yağış ve fırtına etkili oldu. Kısa süreli hava olayında bir çok kaza, ağaç devrilmesi ve küçük su baskınları yaşandı. Kemer ilçe girişinde bir otelin mal girişinin metal sundurma kapağı oluşan kısa süreli hortumda yerinden çıktı ve uzun süre refüjde takılı şekilde kaldı.

DEV KAPAK TURİST ÇİFTE FECİ ŞEKİLDE ÇARPTI

Fırtınanın şiddetini arttırmasıyla savrulmaya başlayan kapak o sırada el ele tutuşarak karşıdan karşıya geçen turist çifte çarptı.

TURİSTLERİN İMDADINA VATANDAŞ YETİŞTİ

Çarpmanın etkisiyle ayakları yerden kesilen turistlerin yardımına tente altında gizlenen vatandaşlar yetişti. Dev kapak yerden kaldırılırken, yaralı biri kadın Almanya uyruklu iki turist ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.