Antalya'da Cinayet: A.Ö. İtiraf Etti - Son Dakika
Antalya'da Cinayet: A.Ö. İtiraf Etti

Antalya\'da Cinayet: A.Ö. İtiraf Etti
17.01.2026 15:02
Gazipaşa'da bir araçta bulunan yanmış cesedin cinayet olduğu, zanlının delil yok etmek için ateşe verdiği anlaşıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde araç içerisinde yanmış halde bir erkek cesedi bulunmasıyla ilgili olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Tutuklanan cinayet zanlısının, Hacı Ali Tuncer'i levye ile öldürüp, kaza süsü vermek için de cesedi şoför koltuğuna koyduktan sonra emniyet kemerini taktığı tespit edildi.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü 22.00 sıralarında Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç mevkiinde meydana geldi. Araç yangını olduğu yönünde gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı araç içerisinde bir kişinin yanmış halde olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, erkek olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Güvenlik önlemleri alınan araç ve çevresinde yapılan incelemenin ardından cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişinin Hacı Ali Tuncer olduğu belirlenirken jandarma araçtaki yangını şüpheli bularak olayın kaza mı yoksa cinayet mi olduğunun belirlenmesi amacıyla geniş çaplı araştırma başlattı.

4 gözaltı

Soruşturma kapsamında şüphelilerden A.K. jandarmaya teslim olurken, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen K.D., A.Ö. ve B.Ö. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Alanya'nın Kestel Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayeti itiraf etti

Şüphelilerden A.Ö.'nün jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, maktulü araç içerisinde öldürdüğünü, ardından delilleri yok etmek amacıyla aracı yanıcı madde kullanarak ateşe verdiğini söylediği öğrenildi.

1 tutuklama, 3 kişi adli kontrolle serbest

Soruşturma kapsamında, olayın birinci derecede şüphelisi olduğu değerlendirilen A.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. A.Ö., işlemlerinin ardından Alanya L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerden A.K., K.D. ve B.Ö., adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Şüpheli A.Ö.'nün kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu öğrenildi. Namus meselesi iddiasıyla ikili arasında tartışmanın çıktığı daha sonrasında birlikte oldukları araç ile olay yerine geldikleri, şoför koltuğunda oturan A.Ö.'nün, yolcu koltuğunda oturan Hacı Ali Tuncer'e levye ile saldırarak öldürdüğü belirlendi. Şüpheli A.Ö.'nün olaya kaza süsü vermek için Tuncer'in cesedini şoför koltuğuna aldığı ve emniyet kemerini taktıktan sonra aracı benzinle ateşe verdiği tespit edildi. Ayrıca olayda kullanılan levyenin de olay yeri inceleme ekipleri tarafından bulunarak muhafaza altına alındığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Gazipaşa, Antalya, Gözaltı, Cinayet, 3-sayfa, Son Dakika

