Antalya\'da Cinayet Davası

30.01.2026 16:30
Ömer Sıcak, kızının eski sevgilisini bıçakla öldürme suçlamasıyla yargılanıyor. Beraat talep etti.

ANTALYA'da kızının eski erkek arkadaşı Seyit Muhammet Talay'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Ömer Sıcak (50), işlemediğini ileri sürdüğü suçtan dolayı 1 yıldır hapiste olduğunu belirterek, beraatini istedi. Maktulün annesi Sevim Talay ise "Ben cahil bir kadınım, siz gerekeni benden daha iyi biliyorsunuz. Olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyorum" dedi.

Olay, 25 Aralık 2024'te Aksu ilçesinde meydana geldi. Seyit Muhammet Talay, sevgilisi A.S. (24) ile ayrıldıktan sonra iddiaya göre kızın ailesi ile aralarında husumet başladı. Talay, olay günü A.S.'nin evinin önünden aracıyla geçtiği sırada eski kız arkadaşı ve kardeşleri ile tartıştı. Genç kızın babası Ömer Sıcak ve aile bireylerinin gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Arbede sırasında Seyit Muhammet Talay bıçaklandı. Talay, babası Ramazan Talay ve kuzeni Serdar Elgün'ü arayıp bıçaklandığını söyledi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Seyit Muhammet Talay, ihbarla olay yerine gelen polise, bilincini kaybetmeden önce kendisini bıçaklayan kişinin Ömer Sıcak olduğunu söyledi. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talay, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ömer Sıcak tutuklanırken, kızları A.S., D.S. ve S.T. serbest bırakıldı.

Ömer Sıcak, kızları A.S. ve D.S. hakkında 'Kasten öldürme', S.T. hakkında 'Suç delillerini gizleme, yok etme' suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İddianamede; Ömer Sıcak, A.S. ve D.S.'nin birlikte hareket ettikleri, maktul yaralı haldeyken A.S. ve D.S.'nin saldırmaya devam ettiği belirtildi.

'KEŞİF YAPILSIN' TALEBİ

Tutuklu sanık Ömer Sıcak ile tutuksuz sanıklar A.S., D.S. ve S.T., Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Olay yerine ait keşif talebi yapılmasını isteyen maktulün babası Ramazan Talay, "Sürekli keşif talebinde bulunduk. Mahkeme heyetinin gidip, keşif yapmasını istiyoruz. Bunlar benim oğlumu öldürdü" dedi.

'ÇOCUĞUMUN CENAZESİ YIKANIRKEN GİRDİM'

Oğlunun acısını hala hazmedemediğini belirten Sevim Talay ise "Çocuğumu ölmeden önce Ömer Sıcak ve 3 kızı darbediyordu. Bıçakladıktan sonra yerde tekmelemeye devam etmişler. Ben çocuğumun cenazesi yıkanırken girdim. Boynunda tırnak izleri, morluklar vardı. Olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyorum. Ben cahil bir kadınım, siz gerekeni benden daha iyi biliyorsunuz. Olayın bir an önce aydınlatılmasını istiyorum" diye konuştu.

SANIK SUÇLAMALARI REDDETTİ

Cinayeti işlemediğini iddia eden Ömer Sıcak, "Bu suçu işlemedim. Karşı taraf sürekli mahkemeyi uzatarak mağdur olmamı sağlıyor. 1 yılı aşkındır cezaevindeyim. Hem ailem hem de ben zarar gördüm. İşlemediğim bir suçtan dolayı bu durumdayım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi. Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçu kabul etmeyerek beraatlerini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Müşteki avukatı Huriye Erbuğa, bir sonraki duruşmada olaya şahit olduğunu düşündükleri tanığın dinlenmesini ve tüm sanıkların tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık Ömer Sıcak'ın tutukluluk halinin devamına, belirtilen tanığın dinlenmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
