İYİ Parti'de istifa krizi! Dervişoğlu kapıyı gösterdi, Fakıbaba kararını açıkladı - Son Dakika
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İYİ Parti'de istifa krizi! Dervişoğlu kapıyı gösterdi, Fakıbaba kararını açıkladı

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İYİ Parti\'de istifa krizi! Dervişoğlu kapıyı gösterdi, Fakıbaba kararını açıkladı
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözünü kullanmadığını belirten ve Terörsüz Türkiye sürecine destek veren Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'yı istifaya çağırdı. Dervişoğlu'nun "Aramızda yeri yoktur" çıkışının ardından Fakıbaba, "Genel başkanımız madem böyle istemiş, bunu yapacağım" diyerek hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa edeceğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözleri ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin açıklamalarına sert tepki göstererek istifasını istedi. Dervişoğlu'nun çağrısının ardından Fakıbaba, hem partisinden hem de milletvekilliğinden istifa edeceğini açıkladı.

DERVİŞOĞLU'NDAN SERT TEPKİ: ARAMIZDA YERİ YOK

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ahmet Eşref Fakıbaba'nın gazeteci İsmail Saymaz'a yaptığı açıklamaların ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Dervişoğlu, Fakıbaba'nın hem partiden hem de milletvekilliğinden ayrılmasını isteyerek şu ifadeleri kullandı:

"'Ne mutlu Türk'üm diyene' diyemeyen birinin aramızda yeri yoktur. Siyasi namusun gereği olarak, AK Parti'den istifa ederken takındığı ve tarafımızdan da takdir edilen tutumu yeniden sergilemesini diliyor, partimizden ve milletvekilliğinden istifasını bekliyorum."

İYİ Parti'de istifa krizi! Dervişoğlu kapıyı gösterdi, Fakıbaba kararını açıkladı

FAKIBABA: İSTİFA DİLEKÇEMİ DERHAL GÖNDERİYORUM

Dervişoğlu'nun açıklamasına yanıt veren Fakıbaba, istifa çağrısını kabul ettiğini duyurdu. Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Fakıbaba, "Genel başkanımız madem böyle istemiş, bunu yapacağım. Her işte bir hayır vardır" dedi.

Fakıbaba, kararını şu sözlerle açıkladı: "Bugün hem partiden hem milletvekilliğinden istifa dilekçemi derhal gönderiyorum."

"PARTİYE ZARAR VERMEMEK ADINA SES ÇIKARMIYORDUM"

İYİ Parti'ye katıldığı dönemde de bazı konularda parti yönetiminden farklı düşündüğünü belirten Fakıbaba, özellikle Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin görüş ayrılıkları yaşadığını söyledi.

Fakıbaba, "Dervişoğlu'na yaptığı çabalardan dolayı yürekten teşekkür ediyorum. İYİ Parti'ye girdiğim zaman da düşüncelerden farklılık olan biriydim. Barış süreci geldiği zaman partide fikrimi belirtiyordum, zarar vermemek adına ses çıkarmıyordum" ifadelerini kullandı.

"BARIŞ SÜRECİNİN YANINDAYIM" DEMİŞTİ

Krize yol açan açıklamalar, gazeteci İsmail Saymaz'ın Fakıbaba ile yaptığı görüşmenin ardından gündeme geldi. İYİ Parti'nin bazı politikalarıyla aynı görüşte olmadığını belirten Fakıbaba, özellikle Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin tutumunu şu sözlerle anlatmıştı: "Parti içinde muhalefetimi yaptım. Grubu bozmamak için evet dedim. Ama gönlümden geçen bu değildi. Gençliğimden beri liberal bir insanım. Kanı kanla yıkamazlar, suyla yıkarlar. İYİ Parti'ye geçerken 'Ne mutlu Türk'üm diyene' dememişimdir. 'Türkiye milliyetçisiyim' demişimdir. Terörsüz Türkiye sürecinin olumlu sonuçlanacağına inanıyorum. Sonuçlanmazsa devlet gereğini yapar. Barış sürecinin yanındayım."

Fakıbaba ayrıca Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirterek Meclis'e gelecek yeni anayasa düzenlemesine destek vereceğini açıklamıştı.

2022 YILINDA AK PARTİ'DEN AYRILMIŞTI

Ahmet Eşref Fakıbaba, 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili seçilmişti. 2022 yılında AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Fakıbaba, 2023 genel seçimlerinde bu kez İYİ Parti'den Ankara Milletvekili olarak TBMM'ye girmişti.

AHMET EŞREF FAKIBABA KİMDİR?

Ahmet Eşref Fakıbaba, 16 Aralık 1951 tarihinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Fakıbaba, genel cerrahi alanında uzmanlaştı. Meslek hayatında hekimlik ve başhekimlik görevlerinde bulunan Fakıbaba, daha sonra siyasete atıldı.

2004 yılında AK Parti'den Şanlıurfa Belediye Başkanı seçilen Fakıbaba, 2009 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak yeniden belediye başkanlığına seçildi. 2015 ve 2018 genel seçimlerinde AK Parti'den Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

2017-2018 yılları arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev yapan Fakıbaba, 2022 yılında AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. 2023 genel seçimlerinde İYİ Parti'den Ankara Milletvekili seçilen Fakıbaba, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda görev aldı. 21 Ekim 2026'da İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun istifa çağrısı üzerine hem partisinden hem de milletvekilliğinden ayrılacağını açıkladı. Evli ve üç çocuk babası olan Fakıbaba, iyi derecede İngilizce biliyor.

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    Yorumlar (5)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Halkin yuzde 99 muhlu degil ulkede 0 4 Yanıtla
  • Zafer Bekler Zafer Bekler:
    fakı ne oldugun belli degıl 0 0 Yanıtla
  • ahmedmehmed407 ahmedmehmed407:
    akp ye geçmek için aradığı fırsatı bulmuş fakı 0 0 Yanıtla
  • abdulkadir_halefoglu@hotmail.com [email protected]:
    Türk olmayınca mutlu olunmuyor mu.nasıl bi zihniyettir bu arkadaş 0 0 Yanıtla
  • 8vynbbvbtn 8vynbbvbtn:
    siyonizme hizmet etmeyenler belli olsun. 0 0 Yanıtla
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